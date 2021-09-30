Rusya'nın kadın askerleri güzellikleriyle ezber bozuyor! Bakan bir daha bakıyor

Güzellikleri ve yetenekleriyle kendilerine hayran bırakan Rus kadın ordusu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerinde çeşitli kademelerde görev yapıyor. Dünya basınında da ilgiyle takip edilen Rusya'nın kadın askerleri, Rusya'nın harp okullarından mezun olduktan sonra, zorlu görevleri layıkıyla yerine getirmek için orduya katılıyorlar.