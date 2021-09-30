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  4. Rusya'nın kadın askerleri güzellikleriyle ezber bozuyor! Bakan bir daha bakıyor

Rusya'nın kadın askerleri güzellikleriyle ezber bozuyor! Bakan bir daha bakıyor

30.09.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı'nın en dikkat çekici detaylarından biri de, şüphesiz Rus ordusunun kadın askerleri... Dünyanın dört bir yanında büyük beğeni toplayan Rus ordusunun kadın üyeleri, endamlarıyla büyülerken, aldıkları eğitimlerle de ağızları açık bırakıyor.

Güzellikleri ve yetenekleriyle kendilerine hayran bırakan Rus kadın ordusu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerinde çeşitli kademelerde görev yapıyor. Dünya basınında da ilgiyle takip edilen Rusya'nın kadın askerleri, Rusya'nın harp okullarından mezun olduktan sonra, zorlu görevleri layıkıyla yerine getirmek için orduya katılıyorlar.

1897'DEN BERİ GÖREV BAŞINDALAR

Kadınlar, tarih boyunca önemli savaşlarda güçlü bir figür olarak yer aldı.
Milletlerin geleceğini etkileyen birçok çatışmada büyük rol oynayan kadınlar, günümüzde ise ülkelerin kadın ordularında kabiliyetlerini sergiliyorlar.
Kadınların, Rus ordusuna katılması ise 31 Ekim 1897 tarihinde Rus Çarı II. Nikolay tarafından imzalanan kararnameyle gerçekleşti.
Bu kararname ile kadınlar, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne alındı.
2. Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği ordusunda 1 milyondan fazla kadın, cephedeydi.
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Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya
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La bunlarla savaşan bunlara kurşun atamaz be.

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