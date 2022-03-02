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  4. Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü? Ukrayna'daki ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba

Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü? Ukrayna'daki ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı konusunda güncel gelişmeler ve son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Savaşta 6. gün tamamlandı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olaya ile ilgili Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü? Ukrayna'daki ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günü savaşta son durum...

Rusya Ukrayna krizi sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Acı bilanço gün sonunda Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile paylaşılıyor. Savaşta 6. gününün sona ermesinin ardından Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü? Ukrayna'daki ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2 Mart 2022 Çarşamba Rusya Ukrayna savaşına ilişkin detaylar haberimizde.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bundan 7 gün önce başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran savaşta Ukrayna'ya destek açıklamaları geliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler arasında yerini aldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.
Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'e ilerleyen Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

UKRAYNA'DAKİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?

UKRAYNA'DAKİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar 359'den fazla can kaybı olduğunu belirterek bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 116'sının çocuk olduğu ifade edildi.
08.19 Uluslararası Paten Birliği (ISU) Rus ve Belaruslu sporcuların ikinci bir duyuruya kadar uluslararası yarışmalardan menedildiğini açıkladı. ISU açıklamasında “Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlerle dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı. Karar Dünya Buz Pateni Şampiyonası’na üç hafta kala açıklandı. Rusya bu alanda en başarılı ülkeler arasında gösteriliyor. Rus sporcular Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda beş madalya almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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