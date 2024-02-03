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    4. Sabah uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız bunları bilmelisiniz! Kahve hangi saatlerde içilmeli?

    Sabah uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız bunları bilmelisiniz! Kahve hangi saatlerde içilmeli?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.02.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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    Sabah uyanır uyanmaz bir fincan kahve içmek, pek çok kişi için güne enerjik bir başlangıç yapmanın bir ritüeli haline gelmiştir. Ancak, kahve tüketiminde doğru zamanlama önemlidir. Peki, kahve hangi saatlerde içilmeli? Diyetisyen Ömer Can Yorulmaz doğru kahve tüketimi saatleri hakkında bilgiler paylaştı.

    Sabah uyanır uyanmaz kahve tüketmek birçok kişi için güne enerjik bir şekilde başlamanın vazgeçilmez bir adımıdır. Bu noktada kahve içmenin doğru zamanlama konusunda dikkatli olmak önemlidir. Kahvenin zararından çok faydasını görmek isteyenlere gün içinde doğru kahve tüketimi saatlerini derledik.

    Sabah uyanır uyanmaz ayılmak için kahveye mi sarılıyorsunuz? Yapmayın. Hemen içmek yerine en azından uyandıktan 1 saat kadar sonra içmek sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Peki, neden?

    Uyandığınız ilk saatlerde stres hormonu olan ‘kortizol’ en üst seviyede salgılanır. Kortizol zaten uyanıklığı ve odaklanmayı artıran bir hormondur ve günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçer. Bu nedenle kahve içmek için en iyi zaman kortizol seviyesinin düşüşe geçtiği zamanlardır.

    Örneğin sabah 6:30 civarı uyanıyorsanız 9:30 ila 11:30 arasında kahve içmek size enerji verir. 'O kadar dayanamam.' diyorsanız siz artık bir kahve bağımlısısınız demektir.

    En azından ilk zamanlarda uyandıktan 1 saat sonra kahve için ve sonra bu arayı arayı 3 saate kadar çıkarmayı deneyin. Diyetisyen Ömer Can Yorulmaz sabah kahvesini saat 11:00 gibi içtiğini, akşam üstü spora başlamadan 30 dakika önce de 2. kahvesini içtiğini belirtiyor. Böylelikle kahvenin içindeki kafein metabolizma ve kaslara enerji sağlıyor.

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    kahve aç karnına kahve içmek
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