Sabah uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız bunları bilmelisiniz! Kahve hangi saatlerde içilmeli?

Uyandığınız ilk saatlerde stres hormonu olan ‘kortizol’ en üst seviyede salgılanır. Kortizol zaten uyanıklığı ve odaklanmayı artıran bir hormondur ve günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçer. Bu nedenle kahve içmek için en iyi zaman kortizol seviyesinin düşüşe geçtiği zamanlardır.