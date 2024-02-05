Saçtığı tehlikeyi kimse bilmiyor! İşte mutfakta bulundurmamanız gereken 5 ürün

Günlük hayatımızın çoğunu geçirdiğimiz mutfaklarda özellikle ev hanımları sıkça vakit geçiriyor. Sağlığımızı korumak için aldığımız besinler kadar mutfakta kullanılan eşyaların içeriği de büyük önem taşıyor. Bu 5 mutfak eşyasını evinizde kullanıyorsanız yiyeceklerinize tehlike saçıyor olabilirsiniz. İşte mutfakta bulundurmamanız gereken 5 ürün...
Streç filmde kullanılan PVC petrokimya ürünüdür. PVC’ de sağlık açısından asıl sorun ise ona esneklik kazandıran fitalatlardır. Fitalatlar ciddi bir hormon bozucudur. Streç film kullanılacaksa da dikkatli kullanılmalı ısı işlemine maruz kalmamalı, sıcak yemekle temas etmemelidir.
Pişirme kağıtlarının ağartılmış(beyazlatılmış) olanları zararlı! Pişirme kağıtları çoğunlukla klorla beyazlatılıyor. Klorun içerdiği dioksin ise östrojen gibi davranıp birçok biyokimyasal düzensizliğin başlamasına yol açıyor. Ağartılmamış veya doğal ibaresiyle satılanları tercih edebilirsiniz.
Plastik kesme tahtaları temizlensede bakterileri içinde barındırıyor. Küçük boşluk ve çiziklere yerleşen bakteriler yıkansada temizlenmiyor, gizlendikleri gözeneklerde çoğalıyor.
Alüminyumun alzheimer hastalığı ile bağlantısı olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış. Bu malzemeden yapılan pişirme kapları barındırdığı zararlı maddelerden dolayı son derece sağlıksız.
Teflonlarda bulunan yapışmaz malzemeler(PFAS) insan sağlığı açısından oldukça zararlı. Yapışmayı önleyen bazı kimyasallar tiroid bezlerinin işleyişini bozabilir. Bu ürünleri kullanmayarak genel sağlığının korunmasını yüksek oranda destekleyebilirsiniz.