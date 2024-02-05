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    4. Saçtığı tehlikeyi kimse bilmiyor! İşte mutfakta bulundurmamanız gereken 5 ürün

    Saçtığı tehlikeyi kimse bilmiyor! İşte mutfakta bulundurmamanız gereken 5 ürün

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.02.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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    Yemek yaparken kullanılan gıdalar kadar mutfaktaki eşyaların da sağlık üzerinde etkileri bulunmakta. Her gün kullanılan mutfak eşyalarının bazılarında birçok kişinin bilmediği zararlı içerikler yer alıyor. Bu içerikler dolaylı yoldan vücuda nüfus ederek kişi fark etmeden sağlığına zarar verebiliyor. Mutfakta kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 eşya ve nedenlerini haberimizde derledik.

    Günlük hayatımızın çoğunu geçirdiğimiz mutfaklarda özellikle ev hanımları sıkça vakit geçiriyor. Sağlığımızı korumak için aldığımız besinler kadar mutfakta kullanılan eşyaların içeriği de büyük önem taşıyor. Bu 5 mutfak eşyasını evinizde kullanıyorsanız yiyeceklerinize tehlike saçıyor olabilirsiniz. İşte mutfakta bulundurmamanız gereken 5 ürün...

    MUTFAĞINIZDA BULUNDURMAMANIZ GEREKEN 5 ŞEY

    STREÇ FİLM

    STREÇ FİLM

    Streç filmde kullanılan PVC petrokimya ürünüdür. PVC’ de sağlık açısından asıl sorun ise ona esneklik kazandıran fitalatlardır. Fitalatlar ciddi bir hormon bozucudur. Streç film kullanılacaksa da dikkatli kullanılmalı ısı işlemine maruz kalmamalı, sıcak yemekle temas etmemelidir.

    YAĞLI KAĞIT

    YAĞLI KAĞIT

    Pişirme kağıtlarının ağartılmış(beyazlatılmış) olanları zararlı! Pişirme kağıtları çoğunlukla klorla beyazlatılıyor. Klorun içerdiği dioksin ise östrojen gibi davranıp birçok biyokimyasal düzensizliğin başlamasına yol açıyor. Ağartılmamış veya doğal ibaresiyle satılanları tercih edebilirsiniz.

    KESME TAHTASI

    KESME TAHTASI

    Plastik kesme tahtaları temizlensede bakterileri içinde barındırıyor. Küçük boşluk ve çiziklere yerleşen bakteriler yıkansada temizlenmiyor, gizlendikleri gözeneklerde çoğalıyor.

    ALİMİNYUM KAPLAR

    ALİMİNYUM KAPLAR

    Alüminyumun alzheimer hastalığı ile bağlantısı olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış. Bu malzemeden yapılan pişirme kapları barındırdığı zararlı maddelerden dolayı son derece sağlıksız.

    TEFLON TAVA

    TEFLON TAVA

    Teflonlarda bulunan yapışmaz malzemeler(PFAS) insan sağlığı açısından oldukça zararlı. Yapışmayı önleyen bazı kimyasallar tiroid bezlerinin işleyişini bozabilir. Bu ürünleri kullanmayarak genel sağlığının korunmasını yüksek oranda destekleyebilirsiniz.

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    Anahtar Kelimeler:
    mutfak
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