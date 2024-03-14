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Sahilde yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndü! 'Ölüsüne bile dokunmayın'

14.03.2024 16:59
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Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçeleri sahillerine çok sayıda denizanası ölüsü vurdu. Vatandaşlar, önceki yıllara göre sayılarında bir artış olduğunu belirtirken belediye ekiplerinin 1 traktöre yakın ölü denizanasını götürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Deniz Ayas ise söz konusu denizanalarının zehirli türlerden 'göçmen denizanası' olduğunu ve ölüsüne bile dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Erdemli ve Silifke sahillerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, çok sayıda ölü denizanasının kıyıya vurduğunu gördü.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

MERSİN SAHİLLERİNE ÇOK SAYIDA ÖLÜ DENİZANASI VURDU

İhbarla belediye ekipleri ölü denizanalarını toplamak için çalışma başlattı.

Bölgede yaşayan Yusuf Taş, "20 yıldır Kızkalesi'nde yaşıyorum. Sabahları sahilde yürüyüş yapıyorum, balık tutuyorum. Sahilde yoğun şekilde denizanası var. Bu durum bizi rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Taş, "Belediye ekipleri, 1 traktöre yakın ölü denizanası götürdüler." dedi.

Taş "Önceki yıllara göre çoğalmışlar." şeklinde konuştu.

Taş, "Yetkililer zehirli olduğunu söylüyor, o yüzden dokunmuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin denizanası
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