Sahilde yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndü! 'Ölüsüne bile dokunmayın'

Erdemli ve Silifke sahillerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, çok sayıda ölü denizanasının kıyıya vurduğunu gördü.
İhbarla belediye ekipleri ölü denizanalarını toplamak için çalışma başlattı.
Bölgede yaşayan Yusuf Taş, "20 yıldır Kızkalesi'nde yaşıyorum. Sabahları sahilde yürüyüş yapıyorum, balık tutuyorum. Sahilde yoğun şekilde denizanası var. Bu durum bizi rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.
Taş, "Belediye ekipleri, 1 traktöre yakın ölü denizanası götürdüler." dedi.
Taş "Önceki yıllara göre çoğalmışlar." şeklinde konuştu.
Taş, "Yetkililer zehirli olduğunu söylüyor, o yüzden dokunmuyoruz" dedi.