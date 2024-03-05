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  4. Samsun'da kahreden olay! Dur ihtarına uymadı, gaz bile kesmedi... Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Samsun'da kahreden olay! Dur ihtarına uymadı, gaz bile kesmedi... Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

05.03.2024 07:54
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Samsun'un Havza ilçesinde, karıştığı kazadan kaçan otomobilin sürücüsü dehşet saçtı. Dur ihtarına uymayan otomobil, Üniversite Kavşağı'nda önlem alan polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. 46 yaşındaki polis memuru Mutlu, olay yerinde şehit oldu.

Kahreden olay Samsun'da meydana geldi. Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde karıştığı kazadan Ankara istikametine kaçan otomobili durdurmak için polis ekipleri harekete geçti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
ChefGPT

Havza Trafik Şube Müdürlüğü ekibi Üniversite Kavşağı'nda önlem aldı. Özgür B.’nin kullandığı otomobil, polis memuru Orhan Mutlu tarafından durdurulmak istendi.

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Ancak kaçan araç, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce polis aracının üstüne, sonra ise kaldırıma düşen 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu.

1 POLİS YARALI

1 POLİS YARALI

Polis aracı içerinde bulunan diğer polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis memuru Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan sürücü Özgür B. ve yanındaki bir şahıs, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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Anahtar Kelimeler:
şehit Samsun trafik polisi
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