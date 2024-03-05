Samsun'da kahreden olay! Dur ihtarına uymadı, gaz bile kesmedi... Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Ancak kaçan araç, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce polis aracının üstüne, sonra ise kaldırıma düşen 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu.