Sancılı sürece hazır olun: 2024 Şubat ayını zor geçirecek 3 burç açıklandı! İşte dikkat edilmesi gereken tarihler...

BOĞA BURCU

Bu ay senin için toplum önünde görünen yüzün (ebeveyn, arkadaş, eş gibi roller) ve iş yaşamıyla alakalı bazı can sıkıcı durumlar yaşayabilirsin. Özellikle 8,10,17,25 ve 27 Şubat tarihlerinde özellikle dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. İş yaşamında ani çıkışlar yapmamaya ve finansal anlamda da çok alacak verecek ilişkisine girmemeye ve internet üzerindeki tüm işlemlerinde dikkatli olmanda fayda olabilir. Bir boğa olarak garantici tutumunu biraz daha işe koymakta fayda olabilir.