Şehir emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi belediye başkan adayı oldu! Kırmızı bültenle aranıyorlar

Sadece Diyarbakır halkının değil, tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi Kerbela Şanlı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak sahneye çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

