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Şehir emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi belediye başkan adayı oldu! Kırmızı bültenle aranıyorlar

19.02.2024 12:12 | Son Güncelleme:
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HÜDA PAR Erzurum'da tartışmaların fitilini ateşleyecek bir adım attı. Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi Kerbala Şanlı, Büyükşehir Belediyesi için adaylığını ortaya koydu. Şanlı'nın kardeşleri Okkan'a yapılan suikast nedeniyle İçişleri Bakanlığının 'terörden arananlar' listesinde.

Sadece Diyarbakır halkının değil, tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi Kerbela Şanlı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak sahneye çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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GAFFAR OKKAN'A YAPILAN SUİKAST UNUTULMADI

GAFFAR OKKAN'A YAPILAN SUİKAST UNUTULMADI

Diyarbakır halkının sevgisini kazanan ve bölgedeki gerginliği bitiren emniyet müdürü Gaffar Okkan, 2001 yılında Hizbullah tarafından suikasta uğrayarak şehit olmuştu.

Hizbullah terör örgütü mensupları uzun namlulu silahlarla saldırmış ve Gaffar Okkan'ın beş koruma polisi de şehit edilmişti.

KATİLİN KARDEŞİ SEÇİM YARIŞINDA

KATİLİN KARDEŞİ SEÇİM YARIŞINDA

Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinden olan Necmettin Şanlı ile Veysi Şanlı'nın kardeşleri Kerbela Şanlı HÜDA PAR tarafından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

Kerbela Şanlı da adaylığını sosyal medyadan duyurdu.

10 MİLYON PARA ÖDÜLÜ!

10 MİLYON PARA ÖDÜLÜ!

İçişleri Bakanlığı Necmettin Şanlı için 10 milyon lira ödül belirlemişti. Veysi Şanlı da suikasttan hüküm giydi, cezası Yargıtay tarafından onanıp kesin hükme bağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
hüda par
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