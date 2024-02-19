Şehir emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi belediye başkan adayı oldu! Kırmızı bültenle aranıyorlar

Sadece Diyarbakır halkının değil, tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinin kardeşi Kerbela Şanlı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak sahneye çıktı.
Diyarbakır halkının sevgisini kazanan ve bölgedeki gerginliği bitiren emniyet müdürü Gaffar Okkan, 2001 yılında Hizbullah tarafından suikasta uğrayarak şehit olmuştu.
Hizbullah terör örgütü mensupları uzun namlulu silahlarla saldırmış ve Gaffar Okkan'ın beş koruma polisi de şehit edilmişti.
Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın katillerinden olan Necmettin Şanlı ile Veysi Şanlı'nın kardeşleri Kerbela Şanlı HÜDA PAR tarafından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.
Kerbela Şanlı da adaylığını sosyal medyadan duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Necmettin Şanlı için 10 milyon lira ödül belirlemişti. Veysi Şanlı da suikasttan hüküm giydi, cezası Yargıtay tarafından onanıp kesin hükme bağlandı.