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  4. Şehit Özdemir'in kahreden hikayesi! Depremde evleri yıkıldı, çadırda kalıyorlardı: Acı haber sonrası çadıra bırakılanlar yürekleri dağladı

Şehit Özdemir'in kahreden hikayesi! Depremde evleri yıkıldı, çadırda kalıyorlardı: Acı haber sonrası çadıra bırakılanlar yürekleri dağladı

13.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde yüreğimizi parçalayan haber geldi. Şehitlerimizin ailelerine de acı haberler bir bir ulaştırıldı. Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin evi depremde yıkıldığı için aile çadırda kalıyordu. Konteynerde kalmama sebeplerinin ise ısınma problemi olduğu belirlendi. Acı haberin ardından şehit ailesine 10 adet ısıtıcı bırakıldı.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı.


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AİLESİ ÇADIRDA KALIYORMUŞ

Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

ÇADIRA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

ÇADIRA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu. Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi.

3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM' DEMİŞ

EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM' DEMİŞ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş.

Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem şehit Kahramanmaraş konteyner
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