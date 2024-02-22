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  4. Şehrin altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı! Bir ilin gözü kulağı orada: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Şehrin altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı! Bir ilin gözü kulağı orada: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2024 13:03 | Son Güncelleme:
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Heyecanlandıran keşif haberlerinin sonuncusu Mardin'den geldi. Her santimi ayrı bir değer olan toprağın altında da paha biçilemeyecek güzellikte bir şehir çıktı. 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen yer altı şehrinin tamamı ziyarete açıldığında dünyanın en büyük yer altı şehirlerinden biri olarak kayıtlara geçeçek. Çalışmaların devam ettiği bölgede insan ve farklı hayvan kemiklerine de rastlandı.

Gözler Mardin'in Midyat ilçesine çevrildi. İçinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan, dehlizlerle geçişlerin olduğu 5 bin yıllık yer altı şehrinin 2 etabının bu yıl ziyarete açılması bekleniyor. Bölgeden gelen haber ise tarihe meraklı olanları heyecanlandırdı.

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YER ALTI ŞEHRİ ORTAYA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Midyat ilçesinde 4 yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunan ve temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının 4. sezonu başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mardin Müzesi ve Midyat Belediyesi işbirliğiyle 4 yıldır Estel bölgesinde bulunan Ulu Cami Mahallesi'ndeki 2 noktada çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

5 BİN YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

5 BİN YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Çok geniş bir alana yayıldığı tespit edilen ve buluntulara göre yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen yer altı şehrinin, 1. ve 2. etap temizlik ve kazı çalışmalarında 8 bin 223 metrekarelik alan ve bu alanlarla bağlantılı yaklaşık 120 metrelik tünel ortaya çıkarıldı.

İNSAN KEMİKLERİ DE BULUNDU

İNSAN KEMİKLERİ DE BULUNDU

İbadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları, tünel ve dehlizlerin bulunduğu yer altı şehrinde, farklı dönemlere tarihlendirilen, kandiller, ağırşaklar, el değirmeni, taş ve cam boncuklar, taş eserler, bronz sikke ve takılar, pişmiş topraktan araç gereçlerin yanı sıra insan ve farklı hayvanlara ait kemikler bulundu.

Çalışmaların bitme noktasına geldiği 1. ve 2. etapların turizme kazandırılması için hazırlanan restorasyon ile Ziyaretçi Karşılama Merkezi projeleri, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Mezopotamya'nın en gözde destinasyon merkezi haline getirilmesi hedeflenen yer altı şehrinin iki etabının bu yıl turizme kazandırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin yeraltı şehri kazı
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