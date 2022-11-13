Seks sırasında alacağınız zevki artırmak için yapacağınız 4 basit teknik

Seksten karşılıklı olarak zevk almak sadece cinsel ihtiyaçlarınızı değil ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini de sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre cinsel sağlığa yönelik bütüncül yaklaşımların, cinsel zevkin özellikle kadınlar için yaşam boyu fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda sağladığı epey olumlu katkılar var.

CİNSEL ZEVKİ ARTIRACAK TEKNİKLER

FARKLI POZİSYONLAR DENEMEK Araştırmaya katılan %90’lık kesime göre bir seks oyuncağının veya penisin vajinaya sürtündüğü yeri ayarlamak ya da vajinal penetrasyon sırasında farklı pelvis ve kalça hareketleri yapmak olumlu sonuçlar veriyor.

YAVAŞ İLERLEMEK Kadınların yaklaşık %84'ü de penetrasyon aşamasında hemen “derine inmeyen” dokunuşları tercih ediyor.

DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK Ankete katılanların yaklaşık %76'sı da penisin veya bir seks oyuncağının penetrasyon sırasında tamamen vajinanın içinde kalmasının aldıkları zevki artırdıklarını söylemiş.

AYNI ANDA KLİTORİSİ UYARMAK Son olarak, katılımcıların %70'i, bir seks oyuncağının veya partnerinin penetrasyon sırasında, aynı anda klitorisi uyarmanın da önemli olduğunu söyledi.