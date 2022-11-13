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  4. Seks sırasında alacağınız zevki artırmak için yapacağınız 4 basit teknik

Seks sırasında alacağınız zevki artırmak için yapacağınız 4 basit teknik

13.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks hem kadınların hem de erkeklerin hayatında önemli bi yere sahip. Tüm ilişkiyi etkileyebilen cinsellik çeşitli problemlere sebep olabiliyor. Aşılmayan cinsel problemler iletişimin bozulmasına yol açabiliyor. Kadınların seks sırasında aldıkları zevki artıracak basit teknikler bulunuyor.

Seksten karşılıklı olarak zevk almak sadece cinsel ihtiyaçlarınızı değil ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini de sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre cinsel sağlığa yönelik bütüncül yaklaşımların, cinsel zevkin özellikle kadınlar için yaşam boyu fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda sağladığı epey olumlu katkılar var.

CİNSEL ZEVKİ ARTIRACAK TEKNİKLER

FARKLI POZİSYONLAR DENEMEK

FARKLI POZİSYONLAR DENEMEK
Araştırmaya katılan %90’lık kesime göre bir seks oyuncağının veya penisin vajinaya sürtündüğü yeri ayarlamak ya da vajinal penetrasyon sırasında farklı pelvis ve kalça hareketleri yapmak olumlu sonuçlar veriyor.

YAVAŞ İLERLEMEK

YAVAŞ İLERLEMEK
Kadınların yaklaşık %84'ü de penetrasyon aşamasında hemen “derine inmeyen” dokunuşları tercih ediyor.

DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK

DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK
Ankete katılanların yaklaşık %76'sı da penisin veya bir seks oyuncağının penetrasyon sırasında tamamen vajinanın içinde kalmasının aldıkları zevki artırdıklarını söylemiş.

AYNI ANDA KLİTORİSİ UYARMAK

AYNI ANDA KLİTORİSİ UYARMAK
Son olarak, katılımcıların %70'i, bir seks oyuncağının veya partnerinin penetrasyon sırasında, aynı anda klitorisi uyarmanın da önemli olduğunu söyledi.

İSTEDİKLERİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK

İSTEDİKLERİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK
Araştırma sonuçları çığır açan bilgiler sunmasa da kadınlara belirli teknikler etrafında daha net bir dil sunmanın, istediklerini fark etmelerini ve iletmelerini kolaylaştıracağını umduklarını da ayrıca belirtiyorlar.
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cinsel ilişki seks Klitoris Cinsellik Cinsel sorunlar kadın pozisyonlar

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