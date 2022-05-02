SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI 2022! Sevgililer için romantik ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri

Sevgiliye bayram mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri; resimli, uzun-kısa, dualı ve farklı seçenekleri ile WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden gönderilebilir. Sevgilisinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor Biz de sevgililer için romantik ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini sizler için derledik.

SEVGİLİYE BAYRAM MEAJLARI 2022!

İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet HZ. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun Sevgilim.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun sevgilim.