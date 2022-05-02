HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI 2022! Sevgililer için romantik ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI 2022! Sevgililer için romantik ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri

02.05.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgiliye bayram mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri; romantik, anlamlı, uzun-kısa, dualı ve farklı seçenekleri ile vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden veya kısa mesaj yoluyla sevgilisinin Ramazan Bayramını kutlamak isteyenler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Biz de sizler için sevgililer için Romantik ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini derledik. İşte sevgiliye resimli, en özel, en yeni bayram mesajları.

Sevgiliye bayram mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri; resimli, uzun-kısa, dualı ve farklı seçenekleri ile WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden gönderilebilir. Sevgilisinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor Biz de sevgililer için romantik ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini sizler için derledik.

SEVGİLİYE BAYRAM MEAJLARI 2022!

İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet HZ. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun Sevgilim.
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.
Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun sevgilim.
Sevgilim bugün ve bütün bayramlar beraber olmak umudu ile ramazan Bayramın kutlu olsun birtanem.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.