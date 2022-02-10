Sigarayla mücadele için almıştı... Erdoğan'ın vatandaştan topladığı paketler sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sigarayı bırakma sözü veren vatandaşlardan topladığı paketler sergiye sergilenmeye başlandı. Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VATANDAŞLARDAN TOPLADIĞI SİGARA PAKETLERİ SERGİLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.