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Silahlı çeteler hapishane bastı, 4 bine yakın mahkum firar etti! Haiti'de çatışmalar yayılıyor, ölü sayısı artıyor

04.03.2024 08:47
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Haiti'de tam anlamıyla kaos yaşanıyor. Çetelerin hapishaneye düzenlediği silahlı saldırı sonrası 3 bin 600 mahkum firar ederken, çatışmalar ülke sokaklarına yayıldı. Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenlenen ülkede, binlerce kişi sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine çeteler tarafından silahlı baskın düzenlendi. Söz konusu baskın sırasında silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

4 BİNE YAKIN MAHKUM FİRAR ETTİ

Çatışma esnasında 3 bin 600 mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 17 Kolombiya vatandaşının da olduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Bölge basınına göre, son 3 günde meydana gelen saldırılarda 4 polisin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı.

Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.

HAİTİ SOKAKLARINDAN KARELER...
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

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Anahtar Kelimeler:
Haiti çete hapishane
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