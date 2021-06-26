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Sınava iki dakika geç kaldılar, gözyaşlarına boğuldular

26.06.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylar, kapıda metrelerce kuyruk oluştururken, Kılıçaslan Lisesi'nde 2 dakika geç kaldığı için sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü.

Kütahya'da sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Bazı öğrenciler son anda sınava girerken, bazıları da geç kaldığı için sınava alınmadı.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Sınava saat 10.02'de gelen bir kız ve bir erkek öğrenci, okula girebilmek için yetkililere uzun süre dil döktü. Sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri tepki göstererek gözyaşı döktü. Kızı 2 dakikayla sınava giremeyen anne, "İki dakikadan ne olur? Evladımı 2 dakika geç kaldığı için sınava almadılar. Biz yoldan geldik. Sınav için Mersin'den Kütahya'ya geldik. Yazık değil mi evladımın emeklerine" diye tepki gösterdi.

SON ANDA YETİŞTİLER

Bolu'da, bazı öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) koşarak son anda yetişti.
Bir öğrenci, geç kalma sebebi olarak, taksicinin fakültenin olduğu yere kadar çıkmaması olduğunu söyledi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TYT'ye girecek olan, ancak geç kalan ya da okulu bulamayan öğrencilerin yardımına yetişti.
Özellikle motorize ekipler, bazen bir bazen de iki öğrenciyi motosikletlerine alıp gidecekleri okullara zamanında ulaştırdı. Sınava geç kalma korkusu yaşayan öğrenciler de yardımlarına koşan polislere teşekkür etti.
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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