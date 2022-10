Sindirime yardımcı olur, böbrek taşı oluşumunu önler, cildi lekelerden korur... Limonlu su içmenin sağlığa önemli 6 faydası

Daha önce de belirtildiği gibi, limonlar C vitamini içeren vitaminlerle doludur. Limonlu su içmek yeterli C vitamini almanızı sağlar, aslında bir günde ihtiyacınız olan miktarın altıda biridir. Bu bizi hücre hasarından korur ve herhangi bir yaralanmayı onarmaya yardımcı olur. Ne zaman stresli hissetseniz, vücudunuzdaki C vitamini seviyesi etkilenir ve bu nedenle limonlu su içmek size bağışıklığı artırır. Kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz.

Limonlu su özellikle soğuk algınlığında ferahlatıcıdır. Sıcak olarak da içilebilir. Limonlu su içme alışkanlığını benimsemek, hayatınızda basit bir değişiklik ama genel olarak sağlığınız için çok önemli.