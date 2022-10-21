Sindirime yardımcı olur, böbrek taşı oluşumunu önler, cildi lekelerden korur... Limonlu su içmenin sağlığa önemli 6 faydası

Daha önce de belirtildiği gibi, limonlar C vitamini içeren vitaminlerle doludur. Limonlu su içmek yeterli C vitamini almanızı sağlar, aslında bir günde ihtiyacınız olan miktarın altıda biridir. Bu bizi hücre hasarından korur ve herhangi bir yaralanmayı onarmaya yardımcı olur. Ne zaman stresli hissetseniz, vücudunuzdaki C vitamini seviyesi etkilenir ve bu nedenle limonlu su içmek size bağışıklığı artırır. Kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz.
Limonlu su özellikle soğuk algınlığında ferahlatıcıdır. Sıcak olarak da içilebilir. Limonlu su içme alışkanlığını benimsemek, hayatınızda basit bir değişiklik ama genel olarak sağlığınız için çok önemli.
LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI
LİMONLU SU POTASYUM KAYNAĞIDIR
Limon kalbinize iyi gelen potasyum açısından zengindir. Ayrıca beyninizin düzgün çalışmasına ve sinir fonksiyonuna yardımcı olur. Limon suyundaki potasyum, besinlerin vücudunuzun farklı bölgelerine taşınmasına yardımcı olur. Sinir kaslarının iletişiminde, kan basıncının düzenlenmesinde ve atıkların taşınmasında yardımcı olur.
LİMONLU SU BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR
Dehidrasyon önemli bir böbrek taşı vakasıdır. Bunlar, genellikle böbreklerinizin etrafında atık ürünler kristalleştiğinde oluşan küçük topaklardır. Bu çok yaygın bir sorundur. Bununla birlikte, her sabah limonlu su içmek, idrar hacmini ve idrar PH'sını artırarak ağrılı böbrek taşlarının önlenmesine yardımcı olur.
LİMONLU SU CİLDİ LEKELERDEN KORUR
Limon suyu içtiğinizde, sadece kırışıklıkları daha az görünür hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda lekelerin görünümünü de azaltan antioksidanlardan faydalanırsınız. Limon suyu kanınızı detoksifiye eder ve ayrıca cilt hücrelerinizi detoks yapmaya teşvik ederek bu süreçte cildinizin parlaklığını korumaya yardımcı olur. Normalde gözenekleri tıkayan ter gibi kirlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Böylece sivilceye daha az meyilli olursunuz.
LİMONLU SU SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Limon suyu, sindirim sistemindeki toksinlerin gevşemesine yardımcı olarak sindirimi teşvik eder. Düzenli olarak bir bardak içmek, şişkinlik, geğirme ve mide ekşimesi gibi herhangi bir sindirim semptomundan kurtulmanızı sağlar. Midemizdeki asit normalde yiyecekleri parçalamaya yardımcı olur. Bununla birlikte, yaşlandıkça, doğal mide asidi seviyeleri azalır ve limon suyu onu desteklemek için harikadır.
LİMONLU SU KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Limonların normalde kilo vermede etkili olduğu söylenir. Limonlardaki pektin lifi midenizi genişleterek daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Limon suyu içmek tokluk hissini arttırır. Sıcak içmek de yaktığınız kalori miktarını artırabilir ve böylece kilo kaybına yardımcı olabilir.