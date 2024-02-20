Sıradan bir kahve değil şifa deposuymuş! Soğuk algınlığı, öksürük, mide ve kalp hastalıkları... Turistlerin yeni ilgi odağı

"500 YILLIK MAĞARADA MENENGİÇ KAHVESİ İLE TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARIYORUZ"

Gaziantep’e gelen insanların menengiç kahvesi ile tarihi yolculuğa çıktığını söyleyen Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, menengiç kahvesinin bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade etti. Kaleoğlu, “500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu mağarada menengiç kahvesi ile tarihi yolculuğa çıkarıyoruz. İnsanlar burayı görmeye akın akın geliyor. Burada kış aylarında vazgeçilmez olarak menengiç kahvesi çok tercih ediliyor. Menengiç kahvesi kış aylarında sağlık açısından çok faydalıdır. Soğuk algınlığına, öksürüğe, mide ve kalp hastalıklarına çok iyi gelir. Küçüklüğümüzde soğuk havalarda sobaların üzerinde menengiç kahvesi kaynardı her zaman tüketmeye özen gösterirdik. Menengiç kahvesi hem görünüş olarak nostaljik hem de lezzet açısından sağlığa yararlı oluşundan dolayı hiç hasta olmazdık” dedi.