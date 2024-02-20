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    4. Sıradan bir kahve değil şifa deposuymuş! Soğuk algınlığı, öksürük, mide ve kalp hastalıkları... Turistlerin yeni ilgi odağı

    Sıradan bir kahve değil şifa deposuymuş! Soğuk algınlığı, öksürük, mide ve kalp hastalıkları... Turistlerin yeni ilgi odağı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.02.2024 07:09 | Son Güncelleme:
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    Gaziantep kültürünün vazgeçilmezi olan menengiç kahvesi, kış aylarında sağlığa faydaları nedeniyle yoğun olarak tüketiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği menengiç kahvesinin bilinmeyen faydalarını duyan çok şaşırıyor.

    Menengiç kahvesi kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın farklı şehirlerinden yöreye gelen insanlar da tarihi, kültürel yerleri gezisinde menengiç kahvesini tanıma ve lezzetine bakma fırsatı buluyor. İlginç aroma ve lezzetini tadanlar ise bu kahveyi gittikleri yerlerde tanıtıyor.

    "500 YILLIK MAĞARADA MENENGİÇ KAHVESİ İLE TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARIYORUZ"

    "500 YILLIK MAĞARADA MENENGİÇ KAHVESİ İLE TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARIYORUZ"

    Gaziantep’e gelen insanların menengiç kahvesi ile tarihi yolculuğa çıktığını söyleyen Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, menengiç kahvesinin bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade etti. Kaleoğlu, “500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu mağarada menengiç kahvesi ile tarihi yolculuğa çıkarıyoruz. İnsanlar burayı görmeye akın akın geliyor. Burada kış aylarında vazgeçilmez olarak menengiç kahvesi çok tercih ediliyor. Menengiç kahvesi kış aylarında sağlık açısından çok faydalıdır. Soğuk algınlığına, öksürüğe, mide ve kalp hastalıklarına çok iyi gelir. Küçüklüğümüzde soğuk havalarda sobaların üzerinde menengiç kahvesi kaynardı her zaman tüketmeye özen gösterirdik. Menengiç kahvesi hem görünüş olarak nostaljik hem de lezzet açısından sağlığa yararlı oluşundan dolayı hiç hasta olmazdık” dedi.

    "YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

    "YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

    Menengiç kahvesinin çok eski tarihlere dayandığını ve lezzetiyle tüm yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Kaleoğlu, “Menengiç kahvesinin geçmişi çok eski tarihlere dayanıyor. Menengiç, yabani fıstıktır. Ağaçlardan toplanır ve özü kahve haline getirilir. Dolayısıyla çok değerli bir içecek olarak tercih edilir. Genellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarih kokan mağaramız ve kahvemiz insanlara unutulmaz anlar yaşatıyor. 500 yıllık tarihi lezzetle buluşturduğumuz zaman hayran kalıyorlar. Hem burada içiyor hem de ülkelerine, şehirlerine alıp gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

    "MENENGİÇ KAHVESİNİN TADINI ÇOK BEĞENDİM"

    "MENENGİÇ KAHVESİNİN TADINI ÇOK BEĞENDİM"

    Şehir dışından Gaziantep’e gezmeye gelen ziyaretçiler, menengiç kahvesini çok beğendiklerini söyleyerek, “Biz Adana’da oturuyoruz ve bugün Gaziantep’e gezmeye geldik. Normalde menengiç kahvesini pek fazla bilmiyoruz. Menengiç kahvesini içen insanların övgüleri sonrası merak ettik ve içtik. Tadını çok beğendim” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    menengiç kahvesi
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