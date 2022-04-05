Sivilce izlerini geçirmek için yapılması gerekenler

Sivilce görünümü kişiyi oldukça rahatsız eden cilt sorunları arasında yer alıyor. Sivilcelere dayanamayıp onları sıkmak sivilce izi oluşmasında en önemli etken arasında yer alıyor. Sivilceler geçtikten sonra ciltte kırmızı ve kahverengi iz, çukur veya yara bırakabiliyor. Sivilce izlerinin etkili bir şekilde geçirmek için cilt temizliğini aksatmamak gerekiyor. Sivilce izlerini geçirmek için evde yapabileceğiniz çok etkili doğal maskeler bulunuyor. Cilt bakımınızı sağlarken maske yapmanızın yanı sıra sağlıklı beslenmek ve bol su içmek cildin yenilenmesine katkı sağlıyor.

SİVİLCE İZLERİ İÇİN DOĞAL MASKE TARİFLERİ

GÜL SUYU VE BAL 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı gül suyunu karıştırarak kremsi bir kıvam elde ediniz. Hazırladığınız karışımı yüzünüze eşit bir şekilde sürünüz ve 20 dakika bekletiniz. 20 dakika sonunda yüzünüzü ılık su ile yıkayınız.

LİMON VE BAL MASKESİ 1 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı balı uygun bir kaba alarak ocakta ısıtınız. Isıtılan sıcaklık geçtikten sonra yüzünüze sürünüz ve 20 dakika bekletiniz. Bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ VE SU 2 kaşık elma sirkesini 1 bardak su ile seyrelterek karıştırınız. Pamuk yardımı ile yüzünüze masaj yaparak uygulayınız. Bu karışımı cildinizde 10 dakika bekletebilirsiniz.

KARBONAT VE SU 1 tatlı kaşığı karbonat ve az miktardaki içme suyunu kıvam alacak şekilde karıştırınız. İstenilen kıvam alındığında yüzünüze masaj yaparak peeling yapınız. Hazırlanan karışımı yüzünüzde 15 dakika bekletiniz ve ılık su ile yıkayınız.