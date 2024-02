Sofralarda ketçap ve mayonezin yerine geçecek! 'Yıllandıkça değer kazanıyor, 30 yıl raf ömrü var' Lezzeti damak çatlatıyor, hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

"SARIMSAKTAN ELDE ETTİĞİMİZ PÜREYİ, SOFRALARIMIZDA MAYONEZ VE KETÇAP GİBİ TÜKETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Ürettikleri sarımsak marmelatı ile ilgili bilgi veren Belkıs Yılmaz, “Sarımsak püremizi özellikle Taşköprü sarımsağından yaptığımız için bilinen bir ürün. Çünkü Taşköprü sarımsağının aroması, lezzeti diğer sarımsaklara göre çok daha farklıdır. Diğer sarımsaklardan üç diş koyarsınız fakat Taşköprü sarımsağının bir dişi yeterli oluyor. Sarımsak pürenizi de yemeklerinizde kullanmanız yeterli olur. Ürünlerimizi genellikle sarımsakla mayonez yapanlar, sarımsaklı ekmek yapmak isteyenler tercih ediyor. Sarımsak nerelerde kullanılıyorsa bütün aşçıların ve şeflerin kullanmak istediği ve tercih ettiği bir ürün haline geldi. Son 10 yıldır sarımsak püresi tercih edilir hale geldi. Türkiye’de büyük zincir marketlerine tedarik sağlıyoruz. Ambalaj çeşitlerimiz var, her eve ya da her mutafa girebilecek ambalajlar yaptık. Türkiye’de daha öncesinden hiç olmayan bir ambalaj yaptık. Tüp ambalajda sıkma şeklinde kolaylıkla sarımsak püresini tüketebilirsiniz. Ketçap ya da mayonez nasıl sofralarınızda kolaylıkla kullanılabiliyorsa sarımsağı da püre haline getirerek bu şekilde kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Elimize bulaştırmadan soframızda yemeklerimize sos olarak kullanabiliyoruz. Son yıllarda kadınlar iş hayatında yer almaya başladı. Bu yüzden mutfakta kadınlar çok az zaman geçirmeye başladılar. Bizler de bu ürünü yaparak çalışan kadınların hayatını kolaylaştırmış olduk. Sarımsak püresi, sarımsağın kullanıldığı her yerde rahatlıkla kullanılıyor. Fast-food mutfaklarında olsun, tavuk mutfaklarında, çiğ köfte dükkanlarında olsun bütün mutfaklarda sarımsak püresi kullanılıyor. Büyük bir talep olduğu için bizlerde bu yönde üretimimizi yapma zorunluğu geldi. Aslında biz millet olarak ketçap ve mayonezin dışında pek fazla sos yemeklerimizde kullanmıyoruz. Ama sarımsak püresi de bundan sonra her sofrada sosların yanında muhakkak bulunacak olan bir ürün haline geldi” dedi.