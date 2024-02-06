Sofralarda ketçap ve mayonezin yerine geçecek! 'Yıllandıkça değer kazanıyor, 30 yıl raf ömrü var' Lezzeti damak çatlatıyor, hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

İstanbul’dan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde gelerek coğrafi işaretli ve dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı ile katma değerli ürün üretmeye başlayan Yılmaz çiftinin yaptığı sarımsak ekstraktı ile sarımsak püresi vatandaşlardan yoğun rağbet görüyor. Sofraların vazgeçilmez sosu olan mayonez ve ketçap gibi sarımsak püresinin de kullanımı kolaylaştırmak için çeşitli ambalaj çalışmalarında bulunan Yılmaz çifti, yaptıkları ambalaj ile bu amaçlarına ulaştı. Tüp şeklinde yaptıkları ambalaja sarımsak püresini sığdıran Yılmaz çifti, hiç el değmeden sarımsak püresini sos şeklinde kullanmak isteyenler için büyük kolaylık sağladı. Yeni ambalajıyla sarımsak püresi, mayonez ve ketçap gibi sofraların vazgeçilmek sosu haline geldi.
Bunun yanı sıra Yılmaz çifti, püre haline getirilen sarımsağın limon, sirke ve su ile karıştırılması ile “sarımsak ekstraktı” elde etti. Yıllanmış Taşköprü sarımsağı ekstraktı, yurtdışından yoğun ilgi görürken, Türkiye’de de zamanla bilinirliği artmaya başladı. Yıllandıkça değeri artan ve kalp krizi, kolesterolün önlenmesine, damarlardaki yağlanmanın azalmasına katkı sağlayan sarımsak ekstraktının tanıtımı için çalışmalarını sürdüren Yılmaz çifti, özellikle kış mevsiminde çeşitli virüsler sebebiyle vücut direncinin düşmesi ve hastalıkların artmasına büyük oranda engel olan sarımsak ekstraktının tüketilmesini tavsiye ediyor. Yıllanmış sarımsak ekstraktıyla vücudun direnç kazanarak hastalıklara karşı da güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturuyor.
Ürettikleri sarımsak marmelatı ile ilgili bilgi veren Belkıs Yılmaz, “Sarımsak püremizi özellikle Taşköprü sarımsağından yaptığımız için bilinen bir ürün. Çünkü Taşköprü sarımsağının aroması, lezzeti diğer sarımsaklara göre çok daha farklıdır. Diğer sarımsaklardan üç diş koyarsınız fakat Taşköprü sarımsağının bir dişi yeterli oluyor. Sarımsak pürenizi de yemeklerinizde kullanmanız yeterli olur. Ürünlerimizi genellikle sarımsakla mayonez yapanlar, sarımsaklı ekmek yapmak isteyenler tercih ediyor. Sarımsak nerelerde kullanılıyorsa bütün aşçıların ve şeflerin kullanmak istediği ve tercih ettiği bir ürün haline geldi. Son 10 yıldır sarımsak püresi tercih edilir hale geldi. Türkiye’de büyük zincir marketlerine tedarik sağlıyoruz. Ambalaj çeşitlerimiz var, her eve ya da her mutafa girebilecek ambalajlar yaptık. Türkiye’de daha öncesinden hiç olmayan bir ambalaj yaptık. Tüp ambalajda sıkma şeklinde kolaylıkla sarımsak püresini tüketebilirsiniz. Ketçap ya da mayonez nasıl sofralarınızda kolaylıkla kullanılabiliyorsa sarımsağı da püre haline getirerek bu şekilde kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Elimize bulaştırmadan soframızda yemeklerimize sos olarak kullanabiliyoruz. Son yıllarda kadınlar iş hayatında yer almaya başladı. Bu yüzden mutfakta kadınlar çok az zaman geçirmeye başladılar. Bizler de bu ürünü yaparak çalışan kadınların hayatını kolaylaştırmış olduk. Sarımsak püresi, sarımsağın kullanıldığı her yerde rahatlıkla kullanılıyor. Fast-food mutfaklarında olsun, tavuk mutfaklarında, çiğ köfte dükkanlarında olsun bütün mutfaklarda sarımsak püresi kullanılıyor. Büyük bir talep olduğu için bizlerde bu yönde üretimimizi yapma zorunluğu geldi. Aslında biz millet olarak ketçap ve mayonezin dışında pek fazla sos yemeklerimizde kullanmıyoruz. Ama sarımsak püresi de bundan sonra her sofrada sosların yanında muhakkak bulunacak olan bir ürün haline geldi” dedi.
Ürettikleri ürün ile ilgili bilgi veren Abdullah Yılmaz ise, “Taşköprü sarımsağının en büyük özelliğinden bir tanesi içerisinde barındırdığı sülfürlü birleşikler ve selenyumdur. Toprağımızda selenyum denilen madde bulunuyor yüksek miktarda. Bu selenyum denilen madde insan vücuduna çok faydalı oluyor. Kükürtlü bileşiklerde vücuda girdiğinde insana çok büyük faydalar sağlıyor. Ürünlerimiz 3-5-10 yıllıktır. Sarımsak ekstraktında 14 yıla kadar gidebilen ürünümüz bulunuyor. Bu ürünün en büyük özelliği yıllandıkça değer kazanması ve 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl raf ömrünün olmasıdır. Bu ürün dünya çapında bir üründür. Türkiye’de bu ürünün tanınması biraz zaman aldı ama Dünyaca bu ürün tanınıyor. Bu ürünün tanıtılması gerekiyor, şu anda bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Yurtdışında özellikle fuarlarda bu ürünün tanıtılması gerekiyor. Talepte gelişmediği için Türkiye ile alışveriş zayıf, ürünlerimizi tanıtamıyoruz, geliştiremiyoruz, milletvekilleri başta üst düzey kamuda çalışanlar Kastamonu’yu Türkiye çapında tanıtmakta ve anlatmakta ne yazık ki yeterli değiller” diye konuştu.
Yıllanmış sarımsak ekstraktının sarımsak, sirke ve limon karışımıyla elde edildiğini söyleyen Abdullah Yılmaz, “En büyük özelliği yıllandıkça değerinin ve kalitesinin artmasıdır. Bunun insanlar üzerindeki faydası ise yıllandıkça damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kolesterol, insan vücudunda damarlardaki tıkanmaları tedavi edici veya yağlanmaları geçiştirici özelliği var. Kandaki yağ oranının düşmesine fayda sağlıyor. Yıllanmış sarımsak ekstraktının da bir diğer özelliği de vücuda direnç vermesidir. Kanı sulandırıp hızlandırıyor, devir daim yapmasını sağlıyor. Vücuttaki kan dolaşımı hızlandığı için insan hareketlerinde insanlara katkı sağlıyor. Vücuda dinçlik veriyor. Vücuda hareket kazandırıyor. 30-40 yaşından sonra benim vücudumda hafif kirlenmeler başlıyor, vücudumda problemler hissediyorum derseniz ömrü hayatınızda yapmanız gereken küllerden bir tanesi yıllanmış sarımsak ekstraktıdır. Her gün kahvaltıdan yarım saat önce bir yemek kaşığı yenmelidir. Düzenli kullanacaksınız, aç karnına tüketeceksiniz. Vücut emilimi sağlayacak ve yiyen kişiye fayda sağlayacak. Özellikle 30-40 yaşından sonra erkeklerin ömrü hayatında bir kere yapması gereken küllerden bir tanesidir. İlk yaptığımız ürünler 2008-2009 yılından başlıyor. Diğerlerinden farkı yıllandıkça kalitesinin artmasıdır. 30-40 yaşından sonra erkeklerde yağlanmaya bağlı damarlardaki kireçlenme ve kalp krizi riski ihtimalini yıllanmış sarımsak ekstraktı ile bunu önleyebiliriz. Mutlaka bir kere kullanmaları gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)