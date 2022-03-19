Son dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Ulaşım durdu

Son dakika haberi: Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildikten sonra hastanelere sevk gönderildi.

VALİ,İLK BİLGİLERİ AÇIKLADI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, ilk bilgilere göre 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi. Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

BAKAN KOCA'DAN KAZA PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bolu Dağı'ndaki kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.