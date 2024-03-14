SON DAKİKA | Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü!

Son dakika: Konya’da 3. Ana Jet Üssü’nde eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi.
Pilot, tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Pilotun uçaktan atlama anı ise kameralara yansıdı.
Konya Valisi Vahdettin Özlan katıldığı NTV canlı yayınında, "Uçak üs bölgesi içinde düştü. Bir iş makinesi operatörü şehit oldu." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.
Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.
Olay yerinden ilk kareler;