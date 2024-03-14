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  4. SON DAKİKA | Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü!

SON DAKİKA | Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü!

14.03.2024 13:17
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Son dakika haberi: Konya'dan uçak kazası haberi geldi. 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'na iniş yapacağı sırada Türk Yıldızları'nın eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, pilotun paraşütle uçaktan atladığı öğrenildi. Konya Valisi uçağın üs bölgesi içine düştüğünü ve bir iş makinesi operatörünün şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika: Konya’da 3. Ana Jet Üssü’nde eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU

Pilot, tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

PİLOTUN ATLAMA ANI KAMERADA

Pilotun uçaktan atlama anı ise kameralara yansıdı.

ACI HABER GELDİ

Konya Valisi Vahdettin Özlan katıldığı NTV canlı yayınında, "Uçak üs bölgesi içinde düştü. Bir iş makinesi operatörü şehit oldu." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

Olay yerinden ilk kareler;

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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uçak kazası Konya Türk Yıldızları son dakika
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