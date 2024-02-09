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  4. Son dakika | Sedat Ocakçı tam o sırada yanıt verdi! "Paralar nerede?" 5 milyarlık vurgundaki 'FETÖ' izi...

Son dakika | Sedat Ocakçı tam o sırada yanıt verdi! "Paralar nerede?" 5 milyarlık vurgundaki 'FETÖ' izi...

09.02.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı adliyeye sevk edildi. Sedat Ocakçı, binlerce kişiden milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla eşiyle yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıp gözaltına alınmıştı. Ocakçı'nın sevk esnasında "Paralar nerede?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki son vurgunun adı Ocakçı! FETÖ'den ihraç edilen eski üsteğmen olduğu ortaya çıkan Ocakçı'nın yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtiliyor. Ocakçı çiftinin dahil olduğu 32 şüpheli adliyeye sevk edilirken dikkat çeken anlar yaşandı.

Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.

Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir’e getirilmişlerdi.

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Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi.

Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılacakları öğrenildi. Ayrıca, firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

"PARALAR FAALİYETTE"

"PARALAR FAALİYETTE"

Sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ocakçı holding
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