Son dakika | Sedat Ocakçı tam o sırada yanıt verdi! "Paralar nerede?" 5 milyarlık vurgundaki 'FETÖ' izi...

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki son vurgunun adı Ocakçı! FETÖ'den ihraç edilen eski üsteğmen olduğu ortaya çıkan Ocakçı'nın yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtiliyor. Ocakçı çiftinin dahil olduğu 32 şüpheli adliyeye sevk edilirken dikkat çeken anlar yaşandı.
Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.
Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir’e getirilmişlerdi.
Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi.
Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılacakları öğrenildi. Ayrıca, firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.