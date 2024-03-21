HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | Tekirdağ'da ortalık savaş alanına döndü, fotoğraflar kahretti! Katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

SON DAKİKA | Tekirdağ'da ortalık savaş alanına döndü, fotoğraflar kahretti! Katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

21.03.2024 10:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tekirdağ'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Son dakika: Tekirdağ'da korkunç kaza. Tekirdağ'da tır ile minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği alanda ortalık savaş alanına dönerken, fotoğraflar ise kahretti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! OLAY YERİNDEN İLK KARELER:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ son dakika
En Çok Okunan Haberler
2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi

2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Altınok'un yanıtını duyunca... Programa damga vurdu

Altınok'un yanıtını duyunca... Programa damga vurdu

AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi

AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Sokak röportajında gözyaşları sel oldu! Muhabiri şehit oğluna benzetince gözlerini ayıramadı

Sokak röportajında gözyaşları sel oldu! Muhabiri şehit oğluna benzetince gözlerini ayıramadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.