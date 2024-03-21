SON DAKİKA | Tekirdağ'da ortalık savaş alanına döndü, fotoğraflar kahretti! Katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Son dakika: Tekirdağ'da korkunç kaza. Tekirdağ'da tır ile minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği alanda ortalık savaş alanına dönerken, fotoğraflar ise kahretti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır