SON DAKİKA | Tekirdağ'da ortalık savaş alanına döndü, fotoğraflar kahretti! Katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Son dakika: Tekirdağ'da korkunç kaza. Tekirdağ'da tır ile minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği alanda ortalık savaş alanına dönerken, fotoğraflar ise kahretti.
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