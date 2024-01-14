SON DAKİKA | TSK, teröristlerin peşinde! Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler... Sınır ötesinde de operasyon sürüyor

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan 9 askerimizin şehit olduğu saldırılar sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili mücadele de sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu.