SON DAKİKA | TSK, teröristlerin peşinde! Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler... Sınır ötesinde de operasyon sürüyor

Son dakika: Türkiye 9 şehidinin yasını tutarken, teröre karşı da amansız mücadele de sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM, 518 jandarma personeliyle başlatılan Kahramanlarlar-42 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve operasyon görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;
"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlar da devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi. Suriye'nin kuzeyinde 9, Irak'ın kuzeyinde 48 olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."
Öte yandan 9 askerimizin şehit olduğu saldırılar sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili mücadele de sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu.