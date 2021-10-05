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Sosyal medya neden çöktü? Whatsapp, Instagram ve Facebook düzelecek mi?

05.10.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whatsapp, Facebook ve Instagram'a 4 Ekim saat 18.30'dan beri erişim sağlanamıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan 3 büyük sosyal medya uygulamasında yaşanan soruna ilişkin sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yüz binlerce tweet attı. Konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Whatsapp, Facebook ve Instagram'da görülen dünya çapındaki erişim sorunu sürüyor. Konuya ilişkin Instagram, Whatsap ve Facebook tarafından ayrı ayrı açıklama geldi. Ayrıca Bakanlık tarafından da sosyal medya kullanıcıları için açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

SOSYAL MEDYA NEDEN ÇÖKTÜ?

Sosyal medyaya dünya çapında giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin sosyal medya kullanıcılarına Whatsapp, Instagram ve Facebook tarafından açıklama geldi.
Erişim sorununa ilişkin Whatsapp şu ifadeleri kullandı: ''Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler"
Kullanıcıları bilgilendirmek için açıklama yapan Facebook ise, “Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz.” cümlesini sarf etti.
Instagram, ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' diye duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Instagram
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