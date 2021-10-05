Sosyal medya neden çöktü? Whatsapp, Instagram ve Facebook düzelecek mi?

Whatsapp, Facebook ve Instagram'da görülen dünya çapındaki erişim sorunu sürüyor. Konuya ilişkin Instagram, Whatsap ve Facebook tarafından ayrı ayrı açıklama geldi. Ayrıca Bakanlık tarafından da sosyal medya kullanıcıları için açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

SOSYAL MEDYA NEDEN ÇÖKTÜ?

Sosyal medyaya dünya çapında giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin sosyal medya kullanıcılarına Whatsapp, Instagram ve Facebook tarafından açıklama geldi.

Erişim sorununa ilişkin Whatsapp şu ifadeleri kullandı: ''Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler"

Kullanıcıları bilgilendirmek için açıklama yapan Facebook ise, “Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz.” cümlesini sarf etti.

Instagram, ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' diye duyurdu.