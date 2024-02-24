Spora yeni başlayanlara 5 uyarı! Kalp sağlığı için bilmelisiniz

SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRIN

Spora başlamadan önce bir sağlık kontrolü yaptırmak, mevcut sağlık durumunuzu değerlendirmenin önemli bir adımıdır. Bu, potansiyel riskleri ortaya çıkarabilir ve spor programınızı daha güvenli hale getirebilir. Bu kontrolün içinde rutin kan tahlilleriniz ve kardiyoloji muayeneniz yer almalıdır. Bu sadece erişkinler için geçerli değildir, çocukların da spor öncesi özellikle basketbol ya da futbol gibi ciddi kardiyak aktivite içeren sporlarından önce çocuk doktoru ve çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi gereklidir.