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    4. Spora yeni başlayanlara 5 uyarı! Kalp sağlığı için bilmelisiniz

    Spora yeni başlayanlara 5 uyarı! Kalp sağlığı için bilmelisiniz

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.02.2024 09:45
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    Sağlıklı yaşam şartlarından biri olan sporu hayatına yeni katanlar için uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Canan Arpacık, özellikle kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

    Sporun, sağlık üzerinde çok önemli etkileri vardır ve kalp sağlığını destekler. Ancak, bir anda yoğun bir spor programına başlamak bazı riskleri beraberinde getirebilir. Özellikle kalbi etkileyen faktörler konusunda uyarılarda bulunan Erdem Çakmak Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Arpacık, spor yapmaya başlamadan öncesi ve sonrasında dikkat edilecek 5 uyarı verdi.

    SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE BİLMELİSİNİZ!

    Son zamanlarda birçok bireyin sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmak için spor yapmaya başladığı dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Arpacık, yeni başlayanların dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında şu 5 uyarıda bulundu:

    SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRIN

    SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRIN

    Spora başlamadan önce bir sağlık kontrolü yaptırmak, mevcut sağlık durumunuzu değerlendirmenin önemli bir adımıdır. Bu, potansiyel riskleri ortaya çıkarabilir ve spor programınızı daha güvenli hale getirebilir. Bu kontrolün içinde rutin kan tahlilleriniz ve kardiyoloji muayeneniz yer almalıdır. Bu sadece erişkinler için geçerli değildir, çocukların da spor öncesi özellikle basketbol ya da futbol gibi ciddi kardiyak aktivite içeren sporlarından önce çocuk doktoru ve çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

    YAVAŞ BAŞLAYIN VE İLERLEYİN

    YAVAŞ BAŞLAYIN VE İLERLEYİN
    Yoğun bir egzersiz programına aniden başlamak, kalbiniz ve vücudunuz için stresli olabilir. Yavaş bir başlangıç yapın ve zamanla şiddeti artırarak ilerleyin. Bu, vücudunuzun uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

    İYİ BİR ISINMA VE SOĞUTMA RUTİNİ OLUŞTURUN

    İYİ BİR ISINMA VE SOĞUTMA RUTİNİ OLUŞTURUN

    Her antrenman öncesinde iyi bir ısınma ve sonrasında da etkili bir soğuma yapmak, sakatlanma riskini azaltabilir. Kasları hazırlamak ve rahatlatmak önemlidir.

    BELİRLİ ARALIKLARLA KONTROL YAPTIRIN

    BELİRLİ ARALIKLARLA KONTROL YAPTIRIN

    Spor yapmaya başladıktan sonra düzenli aralıklarla sağlık durumunuzu kontrol ettirin. Nabız, kan basıncı ve diğer önemli parametreleri takip etmek, potansiyel sorunları erken tespit etmeye yardımcı olabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    spor kalp sağlığı
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