Şubat ayı şanslı burçları belli oldu! Astroloğun açıkladığı o tarihleri sakın kaçırmayın

KOVA BURCU

4 Şubat tarihinde aile, ev, yuva, miras ya da ebeveyn gündemlerinin çözüme kavuşması durumunu yaşayabilirsin. 7 Şubat tarihinde devletle ilgili iş ve işlemlerinde ilahi bir akıştan destekleniyor olabilirsin. 9 Şubat tarihinde çocuk, partner, yeteneklerinden yana güç kazandığın bir gün olabilir. 15 ve 21 Şubatta da olayların sanki tereyağından kıl çeker gibi hallolduğuna şahit olabilirsin. Hele ki işin içinde çocuk, kardeş, eğitim, iletişim ya da araç alım satımı söz konusu ise.