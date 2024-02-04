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  4. Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti! Hem drift yaptı hem paylaştı... Sivili ekipler yakaladı

Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti! Hem drift yaptı hem paylaştı... Sivili ekipler yakaladı

04.02.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Sunucu Ahsenur A.'nın sosyal medyada paylaştığı video görüntüsü olay oldu. İstanbul Başakşehir'de otomobiliyle ilerlerken drift yaparak trafiği tehlikeye sokan Ahsenur A. o anları "Çam Sakurayı yıkmaya geldim" notuyla paylaştı. Sivil trafik polisleri tarafından yakalanan spikere 33 bin lira idari para cezası uygulanırken hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 14 Ocak tarihinde aracıyla drift yapan spiker Ahsenur A., o anları bir de kendi hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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CEZA YAĞDI

CEZA YAĞDI

Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobilin plakasını tespit etti ve sürücünün ise sunuculuk yapan Ahsenur A. olduğunu belirledi.

33 BİN TL PARA CESASI KESİLDİ

33 BİN TL PARA CESASI KESİLDİ

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.

HEM EHLİYETİ ALINDI HEM ARACI MEN EDİLDİ

HEM EHLİYETİ ALINDI HEM ARACI MEN EDİLDİ

Ayrıca Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.’ya emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Sunucu Drift
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