Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti! Hem drift yaptı hem paylaştı... Sivili ekipler yakaladı

Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 14 Ocak tarihinde aracıyla drift yapan spiker Ahsenur A., o anları bir de kendi hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobilin plakasını tespit etti ve sürücünün ise sunuculuk yapan Ahsenur A. olduğunu belirledi.
Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi.
Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.
İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.’ya emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.