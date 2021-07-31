Süreyya Yalçın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Bodrum'da bir otelin yandığı sırada poz verip Instagram hesabında paylaşan Süreyya Yalçın sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafa tepki gelince paylaşımını kaldıran Yalçın'ın hayatı merak konusu oldu. Süreyya Yalçın 46 bavulla Amerika'dan Bodrum'a gelmişti. İşte merak edilenler...
Süreyya Yalçın kimdir?
1984 doğumlu Süreyya Yalçın 37 yaşındadır. 2008'de hayatını kaybeden Faruk Yalçın'ın kızıdır.
Süreyya Yalçın, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım ile kuzendir.
Yalçın aslen Diyarbakır Ergani'lidir. Servetiyle Forbes listesine girdi.
2005'te Kerem Dürüst, 2008'de Önder Bekensir ile evlenen Süreyya Yalçın, 2016'da iş adamı Ozan Baran ile hayatını birleştirdi.
Yalçın, 2016'dan beri Amerika-Miami'de yaşıyor.