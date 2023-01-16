Taş kalplerini aşmak çok zor! En duygusuz burçlar

Burçlarımız karakter özelliklerimiz üzerinde belirleyici etken olabiliyor. Balık, yengeç gibi burçların ne kadar duygusal olduğu biliniyor. Bu burçlar en ufak bir problemde duygusallıklarını konuşturuyor. Sert ve duygusuz kişiler denildiğinde de herkesin aklına gelen belirli burçlar bulunuyor. Bu burçların ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamak çok zor olabiliyor.
EN DUYGUSUZ BURÇLAR
KOÇ BURCU
Soğukkanlı ve duygusuz burçlar arasında akla ilk gelenlerden biri de Koç burcu oluyor. Güçlü, inisiyatif alan Koçlar için rekabette duyguya yer yoktur. Her türlü duyguyu bir kenara iterler. Öncelikleri kariyerleridir. İstedikleri şeyleri elde etmek için oldukça duygusuz olabilirler.
KOVA BURCU
Kovalar her zaman mantıklı düşünen bir burçtur. Olayları yaklaşım biçiminde duygusallığa yer yoktur. Bu nedenle kova burçlarıyla ilişki yaşamak duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olabilir.
OĞLAK BURCU
Oğlak, en disiplinli ve mantıklı burçtur. Hayatın duygusal kısımlarından daha çok gerçeklere odaklanırlar. Sorumluluk sahibi Oğlak, duygusal sohbetler yapmaktan uzak durarak samimi sohbetlere katılmazlar. Oğlakların ne hissettiğini anlamak çok zordur.