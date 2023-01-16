Taş kalplerini aşmak çok zor! En duygusuz burçlar

Burçlarımız karakter özelliklerimiz üzerinde belirleyici etken olabiliyor. Balık, yengeç gibi burçların ne kadar duygusal olduğu biliniyor. Bu burçlar en ufak bir problemde duygusallıklarını konuşturuyor. Sert ve duygusuz kişiler denildiğinde de herkesin aklına gelen belirli burçlar bulunuyor. Bu burçların ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamak çok zor olabiliyor.

EN DUYGUSUZ BURÇLAR

KOÇ BURCU Soğukkanlı ve duygusuz burçlar arasında akla ilk gelenlerden biri de Koç burcu oluyor. Güçlü, inisiyatif alan Koçlar için rekabette duyguya yer yoktur. Her türlü duyguyu bir kenara iterler. Öncelikleri kariyerleridir. İstedikleri şeyleri elde etmek için oldukça duygusuz olabilirler.

KOVA BURCU Kovalar her zaman mantıklı düşünen bir burçtur. Olayları yaklaşım biçiminde duygusallığa yer yoktur. Bu nedenle kova burçlarıyla ilişki yaşamak duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olabilir.