KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Taş kalplerini aşmak çok zor! En duygusuz burçlar

Taş kalplerini aşmak çok zor! En duygusuz burçlar

16.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kişiler olaylara çok duygusal yaklaşırken bazıları ise tamamen mantıkla bakıp duygularını kullanmazlar. Olaylara ve insanlara karşı soğukkanlı duran bu kişilerin duvarını aşmak oldukça zordur. Taş kalpli olarak bilinirler. En duygusuz burçlar denildiğinde akla ilk gelen burçlar...

Burçlarımız karakter özelliklerimiz üzerinde belirleyici etken olabiliyor. Balık, yengeç gibi burçların ne kadar duygusal olduğu biliniyor. Bu burçlar en ufak bir problemde duygusallıklarını konuşturuyor. Sert ve duygusuz kişiler denildiğinde de herkesin aklına gelen belirli burçlar bulunuyor. Bu burçların ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamak çok zor olabiliyor.

EN DUYGUSUZ BURÇLAR

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Soğukkanlı ve duygusuz burçlar arasında akla ilk gelenlerden biri de Koç burcu oluyor. Güçlü, inisiyatif alan Koçlar için rekabette duyguya yer yoktur. Her türlü duyguyu bir kenara iterler. Öncelikleri kariyerleridir. İstedikleri şeyleri elde etmek için oldukça duygusuz olabilirler.

KOVA BURCU

KOVA BURCU
Kovalar her zaman mantıklı düşünen bir burçtur. Olayları yaklaşım biçiminde duygusallığa yer yoktur. Bu nedenle kova burçlarıyla ilişki yaşamak duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olabilir.

OĞLAK BURCU

OĞLAK BURCU
Oğlak, en disiplinli ve mantıklı burçtur. Hayatın duygusal kısımlarından daha çok gerçeklere odaklanırlar. Sorumluluk sahibi Oğlak, duygusal sohbetler yapmaktan uzak durarak samimi sohbetlere katılmazlar. Oğlakların ne hissettiğini anlamak çok zordur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Koç burcu Kova burcu Oğlak burcu burç duygu karakter mantık Kalp‎ burçlar karakter özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Kuzenlerin makyajla değişimini görenler hayret ediyor

Kuzenlerin makyajla değişimini görenler hayret ediyor

45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları

45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları

Uzun süre toz almaya veda edin! Bu karışımla 10 gün toz yok

Uzun süre toz almaya veda edin! Bu karışımla 10 gün toz yok

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.