HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilciler akın etti! Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

18.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.

Feribotların peş peşe geldiği Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada'da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu.

SAYININ 20 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı.
Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.
Yaklaşık 4 bin civarında yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.
Bu sayının bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor.
Şu anda kimse dönüşü düşünmese de kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bozcaada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Güzel oyuncu bu sefer duş pozuyla dikkat çekti

Güzel oyuncu bu sefer duş pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.