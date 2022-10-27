HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

27.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gündüz vardiyasına giden işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gündüz vardiyasına giden işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi. Kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı.
Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Garp Linyit İşletmesi Ömerler mevkiinde meydana gelen kaza, özel şirkete ait yeraltı kömür ocağı işçilerini taşıyan servisin kömür sahasındaki yolda devrilmesi ile meydana geldi.
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı’da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.