TEM'de korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçiyorlardı... Araçla aralarına daldı, bir aileyi yok etti: 5 ölü!

Korkunç kaza TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K’nin kullandığı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kapatıp kontrollü bir şekilde düzeni sağladı.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.
Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.