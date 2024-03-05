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  4. TEM'de korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçiyorlardı... Araçla aralarına daldı, bir aileyi yok etti: 5 ölü!

TEM'de korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçiyorlardı... Araçla aralarına daldı, bir aileyi yok etti: 5 ölü!

05.03.2024 06:21
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İstanbul TEM Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Hızla gelen bir araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışanların arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, korkunç kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K’nin kullandığı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kapatıp kontrollü bir şekilde düzeni sağladı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR:

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tem otoyolu
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