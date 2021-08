Termik santral yanarsa ne olur? Termik santral nedir, patlar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Milas'ta yaptığı konuşmada konuyla ilgili "Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi edecek güce ve imkana sahibiz." şeklinde konuştu.

Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri tedbirler alındı

Erdoğan, "Muğla'dan, diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler, her yangın sahasında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınlara müdahale için hava araçları yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığımız da 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın 2'si dışında hepsi hastanelerden taburcu edilmiştir. Boşaltılan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız en yakındaki güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Ayrıca barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbir alınmış, her türlü ikmal mekanizması oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.