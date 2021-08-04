Termik santral yanarsa ne olur? Termik santral nedir, patlar mı?

Ülkemizde orman yangınları sonrası özellikle Muğla Milas'taki termik santrale yangının yaklaşması ile termik santraller araştırılıyor. Termik santraller çeşitli enerji üretimlerinde kullanılıyor. Peki termik santral yanarsa ne olur?

Termik santral yanarsa ne olur?

Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrası termik santrallerin yanması halinde ne olacağı merak edilmeye başlandı. Muğla'da meydana gelen yangınında yangının termik santrale ulaşmak üzere olduğu biliniyor.

Ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralı olan termik santraller, ısıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılmaktadır. Türbinden geçmekte olan buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülmektedir. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir.

Patlayabilir mi? Bu önemli tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da isimlendirilmektedir. Termik santraller üretiminde çeşitli yakıt tipleri kullanılmaktadır. Bu yakıt tipleri santral yakınında ne kadar fazla ise olası patlama da o kadar yüksek olmaktadır. Bu sebeple olası yangın riskine karşı termik santraldeki yakıtlar bölgeden uzaklaştırılmakta ve patlama benzeri durumun önüne geçilmiş olmaktadır. Yine de yangın termik santrale ulaşırsa santral kullanılmaz hale gelebilir ve eğer bölgede aktif elektrik veya ısı üretimi sağlıyorsa bu alanlarda kesintiler yaşanabilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Milas'ta yaptığı konuşmada konuyla ilgili "Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi edecek güce ve imkana sahibiz." şeklinde konuştu.