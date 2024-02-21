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    4. Ters lalenin bilinmeyen yararları 'Asya tıbbında öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılmıştır'

    Ters lalenin bilinmeyen yararları 'Asya tıbbında öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılmıştır'

    21.02.2024 17:23 | Son Güncelleme:
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    Bitkilerin Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, son araştırmalar ve gözlemler üzerine Ters Lale hakkında önemli bilgiler paylaştı.

    Kökeninin Orta Asya’ya dayandığı ters lalenin Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle Türkiye’de yetiştirilmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Karabulut, bugün lalelerin dünya genelinde popüler süs bitkileri olarak kullanıldığını aktardı. Ters lalenin botanik dünyasının dikkat çeken ve gizemli bitkilerinden biri olarak bilindiğini belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ters lalenin morfolojisi, ekolojisi ve benzersiz özellikleri konusunda kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü belirtti.
    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    TERS LALE HAKKINDA BİLİNMEYENLER

    Dünya genelinde farklı türlerde bulunabilen ters lalenin genellikle ılıman iklimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde yetiştiğine değinen Karabulut doğal olarak Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve İran’ın bazı bölgelerinde yetişen endemik bir bitki olduğunu da söyledi.

    Prof. Dr. Karabulut, "Ters Lale, adını karakteristik çiçek yapısından alır. Geleneksel lalelerden farklı olarak, tepesi aşağıya doğru bakacak şekilde büyür. Bu benzersiz özellik, bitkinin doğal yaşam alanlarında dikkat çekmesine ve merak uyandırmasına neden olmaktadır" dedi.

    Ters lalenin ekolojik rolüne de değinen Prof. Dr. Karabulut, "Bu ender bitki türünün habitatları genellikle kireçtaşı kayalıklarında ve yüksek rakımlı bölgelerde bulunur. Ekosistemdeki benzersiz konumu ve etkileşimleri üzerine daha fazla araştırma yapılması önemlidir" şeklinde konuştu.

    Ters Lale üzerine yaptığı çalışmalar ile bitki bilimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ters lalenin geleneksel tıpta bazı sağlık faydalarıyla ilişkilendirildiğini de belirtti. Ancak bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri hakkında sınırlı bilgi bulunduğunu ifade eden Karabulut, ters lale bitkisinin sağlığa olumlu etkileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

    “Öksürük ve solunum sorunlarına yardımcı olabilir. Bazı geleneksel tıp uygulayıcıları, ters lale kökünün öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Ters lale kökü, özellikle Asya tıbbında öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılmıştır.

    Astım semptomlarını hafifletebilir. Bazı araştırmalar, ters lale bitkisinin astım semptomlarını hafifletebileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır.

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    Anahtar Kelimeler:
    lale ters lale bitkiler
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