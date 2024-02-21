Ters lalenin bilinmeyen yararları 'Asya tıbbında öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılmıştır'

Ters Lale üzerine yaptığı çalışmalar ile bitki bilimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ters lalenin geleneksel tıpta bazı sağlık faydalarıyla ilişkilendirildiğini de belirtti. Ancak bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri hakkında sınırlı bilgi bulunduğunu ifade eden Karabulut, ters lale bitkisinin sağlığa olumlu etkileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Öksürük ve solunum sorunlarına yardımcı olabilir. Bazı geleneksel tıp uygulayıcıları, ters lale kökünün öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Ters lale kökü, özellikle Asya tıbbında öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılmıştır.

