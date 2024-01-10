HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Titreten soğuk meğer 5.200 kilometre öteden geliyormuş! İstanbullular bu haber sizi ilgilendiriyor

Titreten soğuk meğer 5.200 kilometre öteden geliyormuş! İstanbullular bu haber sizi ilgilendiriyor

10.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesine sulu şekilde kar yağdı. Soğuk havanın kaynağının İstanbul'a 5.200 km uzak olduğu ifade edildi. Uzmanlar hafta sonuna dikkat çekti.

Hafta sonuna kadar bu soğuk hava devam edecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. İstanbul için hafta sonu soğuk hava etkili olacak, hafta sonu İstanbul'da bir kar yağışı var fakat hafif, gece sıcaklıklar sıfırın altına inecek. Buzlanmaya dikkat etmek gerekir.

Trakya'da dün kar yağışı başladı. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da kar yağışı ektili oldu. Sakarya, Düzce, Kocaeli'nde kar yağışları etkili olacak. Karadeniz'den gelen yeni bir soğuk havanın etkisi içerisine geleceğiz. Öğleden sonra bir uyarı yayınlayacağız, turuncu bir kod yayınlanacağız. Bu kod da Şırnak ve Ağrı bölgesi için geçerli olacak.


Keşfet

Bu soğuk başka soğuk diyorduk, meğer 5.200 kilometre öteden geliyormuş! İstanbullular bu haber sizi ilgilendiriyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesine sulu şekilde kar yağdı. İzlanda üzerinden gelen soğuk hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hava sıcaklığının düşmesiyle 'Kar ne z

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

İstanbul, yüksek bölgelerinde bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi bölgelere sulu kar yağışı etkisi gösterdi. Soğuk hava, İzlanda üzerinden etkisini sürdürüyor.

Uyarılar, hava durumuyla ilgili devam ediyor. Soğuk hava hafta sonuna kadar devam edecek ve ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

İstanbul için hafta sonunda soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı beklentisi var ancak hafif düzeyde olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma riskine karşı dikkatli olmak gerekebilir.

BU SOĞUKLAR İZLANDA'DAN GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turuncu kodlu uyarı öncesinde bilgilendirme yaptı. İstanbulluların yoğun şekilde hissettiği bu soğuk hava dalgasının İstanbul'a 5.200 kilometre uzaklıkta olan İzlanda'dan geldiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul istanbul hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Korkularından aynı yatakta uyuyan depremzede kardeşlere büyük ayıp!

Korkularından aynı yatakta uyuyan depremzede kardeşlere büyük ayıp!

81 il kararı! Rekabet artıyor: "Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin"

81 il kararı! Rekabet artıyor: "Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.