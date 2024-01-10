Titreten soğuk meğer 5.200 kilometre öteden geliyormuş! İstanbullular bu haber sizi ilgilendiriyor

Hafta sonuna kadar bu soğuk hava devam edecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. İstanbul için hafta sonu soğuk hava etkili olacak, hafta sonu İstanbul'da bir kar yağışı var fakat hafif, gece sıcaklıklar sıfırın altına inecek. Buzlanmaya dikkat etmek gerekir.

Trakya'da dün kar yağışı başladı. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da kar yağışı ektili oldu. Sakarya, Düzce, Kocaeli'nde kar yağışları etkili olacak. Karadeniz'den gelen yeni bir soğuk havanın etkisi içerisine geleceğiz. Öğleden sonra bir uyarı yayınlayacağız, turuncu bir kod yayınlanacağız. Bu kod da Şırnak ve Ağrı bölgesi için geçerli olacak.



