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  4. Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bembeyaz manzaraya uyandılar

Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bembeyaz manzaraya uyandılar

25.09.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Trabzon, Rize ve Artvin'de yüksek bölgelerdeki yaylalar beyaza büründü.

Birçok yayla sakini Eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü.
Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.
Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü.
Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.
Artvin'de Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü.
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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Artvin Rize Trabzon
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