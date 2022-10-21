Trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi Temel Aslantürk törenle son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’dan Giresun’un Alucra ilçesine giderken Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaza yapan yolcu otobüsünde hayatının kaybeden bekçi Temel Aslantürk bugün Alucra ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’dan Giresun’un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizm’e ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır’ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan bekçi Temel Aslantürk (30) memleketi Alucra’da düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez camiinde düzenlenen törene Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz ,Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzel Yazıcı, emniyet mensupları ve yakınları katıldı.

Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aslantürk ilçe aile kabristanlığında toprağa verildi.