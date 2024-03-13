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Trakya'yı bekleyen Ganos Fayı tehlikesi! Marmara’dan Saros’a kadar uzanıyor! Deprem sessizliği 100 yılı aştı…

13.03.2024 17:56
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Marmara’yı bekleyen deprem tehlikesinde gündeme yeni bir fay hattı daha geldi. Marmara ve Saros Körfezi arasında uzanan fay hattındaki olası bir depremin Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya Ganos fayı ile ilgili yaptığı açıklamada "1912 yılında olan ilk deprem 7,3 büyüklüğünde ve 1 ay kadar sonra olan ikinci deprem de 6,8. Bu büyüklükte depremler hem Marmara hem de Saros kıyılarındaki yerleşim birimlerini tehdit edebilir" dedi.

Tekirdağ (Gaziköy) ile Saros Körfezi arasında uzandığı tespit edilen ve en son 1912 yılında aktive olan Ganos Fayı, hem Trakya hem de Marmara Bölgesi için risk oluşturuyor. Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, AA muhabirine Kuzey Anadolu Fay zonunun Marmara Denizi'nin içinden devam ederek Saros Körfezi'ne kadar uzandığını söyledi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

'GANOS' TEHLİKESİ! 100 YILI GEÇEN SUSKUNLUK...

Ganos Fayı'nın 1912'de Tekirdağ Şarköy ilçesi civarında iki büyük depreme neden olduğunu hatırlatan Kaya, depremlerin Trakya'yı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Marmara'ya kıyı kesimler ile Saros kıyılarının risk seviyesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kaya, "Özellikle sahil yerleşimlerinde zemini çok iyi araştırıp inşaatları buna göre yapmalıyız. 1912 yılında olan ilk deprem 7,3 büyüklüğünde ve 1 ay kadar sonra olan ikinci deprem de 6,8. Bu büyüklükte depremler hem Marmara hem de Saros kıyılarındaki yerleşim birimlerini tehdit edebilir." dedi.

"YAPILARIN DA DEPREME DAYANIKLI OLARAK TASARLANMASI BİR ZORUNLULUK"

"YAPILARIN DA DEPREME DAYANIKLI OLARAK TASARLANMASI BİR ZORUNLULUK"

Kaya, bölgede meydana gelebilecek bir depremin Trakya'nın güneyini daha çok etkileyeceğine işaret etti.

Depreme dirençli yapıların önemine değinen Kaya, şunları kaydetti:  

"Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek olası bir depremde Tekirdağ'daki sahil kesimleri ve Saros kıyılarının etkilenmemesi mümkün değil. Bu nedenle deprem güvenli yapılar tasarlarken yapının kurulacağı zemini çok iyi bilmek gerekiyor. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri o yere ait zeminin temel parametrelerini belirleyip inşaat mühendislerine verdiği zaman deprem güvenli yapılar ortaya konmuş olur. Tekirdağ ve Edirne'nin sahil kesimlerinde buna çok dikkat etmek gerekiyor.  

Özellikle Edirne'de Enez yoğun turist alıyor ve yapıların çoğu 30-40 yıllık. 1999 yılından önce yapıldıkları için son deprem yönetmeliğinin uygulanmadığı yapılar. Bu yapıların tekrar elden geçirilmesi gerekli. Yeni yapıların da deprem güvenli, dayanıklı olarak tasarlanması bir zorunluluk."

"DEPREM ÖNCESİ GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMALIYIZ"

"DEPREM ÖNCESİ GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMALIYIZ"

Mimarlar Odası Edirne Şube Başkanı Atilla Ergin de Saros Körfezi'nden fay hattının geçtiğini bu nedenle Enez ve körfezin birinci derece deprem bölgesi olduğunu ifade etti.  

Edirne'de kuzeye doğru geldikçe deprem kuşağından uzaklaşıldığını dile getiren Ergin, "Edirne merkez dördüncü derece deprem bölgesinde ama bu demek değildir ki Edirne merkezde de deprem olmayacak. Bu kuşaklar son 100 yılın deprem geçirmesine göre tespit edilip, lanse ediliyor. Her yerde deprem olabilir." diye konuştu.

Ergin, yönetmeliklere göre depreme karşı önlemler alınarak projelendirmelerin yapıldığını anlattı.  

Saros Körfezi'nde evlerin 2 katlı yazlık bahçeli evler olarak planlandığını söyleyen Ergin, "Bu bölgenin depremden çok büyük bir etki alacağını tahmin etmiyorum ancak kesin bir şey de diyemeyiz. AFAD'ın çalışmalarına yardımcı olmalıyız ve AFAD'tan bu konuda destek almalıyız. Deprem öncesi gereken önlemleri almalıyız." dedi.

"YAPI ZEMİN İLİŞKİSİ DOĞRU KURULMAYAN BİNALARDA YIKIM GÖREBİLİRİZ"

"YAPI ZEMİN İLİŞKİSİ DOĞRU KURULMAYAN BİNALARDA YIKIM GÖREBİLİRİZ"

Edirne Kent Konseyi Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Nihat Çolak ise Ganos Fayı'nın hem Tekirdağ hem de Edirne'nin güneyi açısından risk oluşturduğunun altını çizdi. Aynı zamanda konseyin İmar ve Kentleşme Çalışma Grubu Başkanı olan Çolak, fay hatlarına yakın olan yerler başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Edirne Tekirdağ Trakya son dakika haberler fay hattı
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