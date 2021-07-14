TRT’nin yeni genel müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında ve nereli?

TRT’ye yönelik yeni atamaların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Mehmet Zahid Sobacı ismi de merak edildi. TRT’nin kadrolarında ve yönetim kuruluna ilişkin yeni isimlerin yer aldığı kararda, Mehmet Zahid Sobacı’nın yanında başka isimler de dikkat çekiyor. Yapılan TRT atamalarından sonra ise yeni TRT genel müdürü Mehmet Zahid Sobacı ismi araştırılmaya başlandı.

Mehmet Zahid Sobacı kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını ve doktora eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

Sobacı daha sonra 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu. Uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.