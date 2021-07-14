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TRT’nin yeni genel müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında ve nereli?

14.07.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT’nin yeni genel müdürü Mehmet Zahid Sobacı oldu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yeni atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Görev süresinin sonuna gelen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, görevinden ayrıldı ve yerine Mehmet Zahid Sobacı getirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Ahmet Albayrak atandı. TRT’nin yeni genel müdürü olarak atanan Mehmet Zahid Sobacı kimdir?

TRT’ye yönelik yeni atamaların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Mehmet Zahid Sobacı ismi de merak edildi. TRT’nin kadrolarında ve yönetim kuruluna ilişkin yeni isimlerin yer aldığı kararda, Mehmet Zahid Sobacı’nın yanında başka isimler de dikkat çekiyor. Yapılan TRT atamalarından sonra ise yeni TRT genel müdürü Mehmet Zahid Sobacı ismi araştırılmaya başlandı.

Mehmet Zahid Sobacı kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını ve doktora eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.
Sobacı daha sonra 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu. Uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.
"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.
2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.
2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevinde bulan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Sobacı, evli ve iki çocuk babasıdır.
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TRT 1

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