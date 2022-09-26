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Türkiye'de daha önce böylesi açılmamıştı! İlk 'Kelime Müzesi' ziyaretçilerini bekliyor...

26.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk 'Kelime Müzesi' açıldı. Yazar Şermin Yaşar, açılışa katılan çocuklara kelimeleri merak etmeleri ve iyi bir dinleyici olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Öte yandan müzenin açılış programında sunuculuğu da Ceyda Düvenci üstlendi.

Ankara Kalesi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin karşısında yer alan, geçmiş yıllarda zahire ve tiftik ambarı olarak kullanılan dört katlı yapı, restorasyonla müze haline getirildi. Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk 'Kelime Müzesi' ziyaretçilerini bekliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK KELİME MÜZESİ!

Müzenin açılış programı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı. Programda sunuculuğu, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci üstlendi.
Yazar Şermin Yaşar ile arkadaşlıklarını anlatan Düvenci, Yaşar'ın, çocuklara, hayatları boyunca kullanacağı dilin temeli olan kelimelerin anlamlarını öğretmek için yola çıktığını ve bugün bu hayalini gerçekleştiğini söyledi.
Şermin Yaşar ise çocukken çok laf dinlediğini, konuşulan her kelimeyi analiz ettiğini belirterek, açılışa katılan çocuklara, kelimeleri merak etmeleri ve iyi bir dinleyici olmaları tavsiyesinde bulundu.
Bir yıl önce ziyaret ettiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçesinde otururken, bugün müze olarak açtığı yapının satılık ve kiralık olduğunu öğrendiğini anlatan Yaşar, binanın çok eski olduğunu ve yeniden onarıldığını ifade etti.
Müzeyi oluşturmak için bir yıl emek verdiklerini söyleyen Yaşar, "Kelime Müzesi hep hayalimdi. Çocuklarımız 12 yıl Türkçe dersi görüyorlar ve hiçbir zaman kelimelerle haşır neşir olmuyorlar. Bu müzede kelimelerin anlamlarını düşünme fırsatı bulacaklar." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
müze kelimeler
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