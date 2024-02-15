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    4. Türkiye'nin en yaşlı insanı! Tek isteğini açıkladı "Evime mutfak yapılsın, çay pişireceğim"

    Türkiye'nin en yaşlı insanı! Tek isteğini açıkladı "Evime mutfak yapılsın, çay pişireceğim"

    15.02.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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    Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılmasını istiyor. Kızı ile birlikte kalan Sınıroğlu, "Bir mutfağım yok, odada pişiriyorum yemeğimi. Yerim var, bir mutfağımı yapsalar çay pişireceğim" dedi.

    Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğup büyüyen ve 6 çocuğu olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, yaşamında bir asırdan fazlasını geride bıraktı. Türkiye'nin en yaşlı insanı Arzu nine, kızı Gülkız Sınıroğlu (51) ile birlikte yaşıyor. Tek katlı müstakil bir evde kalan Arzu ninenin kişisel ihtiyaçları ise uzun süredir yanında kalan böbrek hastası kızı tarafından karşılanıyor. Arzu nine, 2020 yılının Aralık ayında yakalandığı koronavirüsü, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gördüğü 15 günlük tedaviyle atlatmıştı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    117 YAŞINDAKİ ARZU NİNE TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İNSANI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderen Arzu Sınıroğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı evine mutfak yapılmasını istediğini söyledi.

    Sınıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Kırıkkale'de düzenlediği mitinglere katıldığını belirtti.

    Sınıroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok selam ediyorum. Kırıkkale'ye geldiğinde de yer bulamadım. Erdoğan'a 'selam' dedim. Çok selamım gitti kendisine." şeklinde konuştu.

    Devamında "Evimin çatısını hükümet onartırdı. Allah hükümetimize zeval vermesin. Her daim oyumu Erdoğan'a atıyorum." ifadelerini kullandı.

    Sınıroğlu "Bir mutfağım yok, odada pişiriyorum yemeğimi. Yerim var, bir mutfağımı yapsalar." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kırıkkale yaşlı
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