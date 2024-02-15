Türkiye'nin en yaşlı insanı! Tek isteğini açıkladı "Evime mutfak yapılsın, çay pişireceğim"

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğup büyüyen ve 6 çocuğu olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, yaşamında bir asırdan fazlasını geride bıraktı. Türkiye'nin en yaşlı insanı Arzu nine, kızı Gülkız Sınıroğlu (51) ile birlikte yaşıyor. Tek katlı müstakil bir evde kalan Arzu ninenin kişisel ihtiyaçları ise uzun süredir yanında kalan böbrek hastası kızı tarafından karşılanıyor. Arzu nine, 2020 yılının Aralık ayında yakalandığı koronavirüsü, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gördüğü 15 günlük tedaviyle atlatmıştı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır