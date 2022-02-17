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  4. Türkiye'nin gündemine oturdu, onun için seferber oldular! Her akşam öpüp kokluyor

Türkiye'nin gündemine oturdu, onun için seferber oldular! Her akşam öpüp kokluyor

17.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yaşayan Elif Bayu, küçük yaşlardayken ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşi Elif Gezer isimli kız kardeşiyle aynı kimliği kullandı. Yarım asırdan fazladır kimliksiz yaşadığı haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan yaşlı kadın için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seferber oldu. Bayu, 74 yıl sonra kavuştuğu kimliğinin sevincini yaşıyor.

Gaziantep’te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu. Kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayan Bayu, kimliğine kavuşunca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.

KİMLİĞİNİ BOYNUNDA TAŞIYOR

Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor. 74 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanan Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum, hiç yanımdan ayırmıyorum" dedi.

''YENİ DOĞMUŞ BEBEK GİBİ HİSSEDİYORUM''

''YENİ DOĞMUŞ BEBEK GİBİ HİSSEDİYORUM''
Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci İHA'ya anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyleyerek, "Bütün Türkiye inansın ki ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Gaziantep'ten İstanbul'a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye'ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye" ifadelerini kullandı.
Kimliği olmadan önce kimsesizler mezarlığına gömülmekten çok korktuğunu söyleyen Elif Bayu, "Ben artık ismen de cismen de varım. Ölsem bile artık kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim. Benim de artık bir ismim var. Ölürsem benim de ismimin olduğu bir mezar taşım olacak. Mezarıma ‘Elif Bayu’ diye yazacaklar. Ben kimliğimin çıkacağına hiç inanmıyordum. Önce Allah'ın sonra da sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" dedi.

''EVDE OTURURKEN BİLE ASIYORUM''

''EVDE OTURURKEN BİLE ASIYORUM''
Kimliğine kavuştuğunda eşine kavuşmuş gibi hissettiğini aktaran Elif Bayu, "Bir insanın var olması için kendisi ve kimliği gerekir. Ben kendim vardım ama kimliğim yoktu, esasında ben de yoktum. Ben artık iki kişiyim, kimliğim ve ben. Kimliğim yokken ben bir ölüydüm. Geziyordum, nefes alıp veriyordum ama yaşayan bir ölüydüm. Adım yoktu, sanım yoktu, hiçbir şeyim yoktu ama artık kimliğimle beraber ben de varım. Kimliğim her zaman yanımda ve benim. Kimliğimi hiç yanımdan ayırmıyorum. Ya cebimde taşıyorum ya da boynuma asıyorum. Evde otururken bile boynuma asıyorum. Örgü örerken bile boynumda duruyor” ifadelerine yer verdi.

''HAYATIMDA İLK KEZ KENDİ KİMLİĞİMLE TEDAVİ OLDUM''

''HAYATIMDA İLK KEZ KENDİ KİMLİĞİMLE TEDAVİ OLDUM''
Kimliğine kavuştuktan sonra hastalandığını ve hayatında ilk kez kendi kimliği ile tedavi olduğunu ifade eden Bayu, "Ben kimliğimle var oldum. Kimliğimi alma sürecinde biraz yorgun düştüm ve kimliğimi aldıktan sonra rahatsızlandım. Kalp krizi geçirdim ama hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tedavi oldum. Ben anjiyo oldum, beş gün hastanede yattım ama bu kimliğim hep yanımdaydı. Ben bu kimliğimle var oldum, kimliğimle tedavi oldum. Hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tekrar sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.
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Gaziantep
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