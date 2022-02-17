Türkiye'nin gündemine oturdu, onun için seferber oldular! Her akşam öpüp kokluyor

Gaziantep’te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu. Kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayan Bayu, kimliğine kavuşunca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.

KİMLİĞİNİ BOYNUNDA TAŞIYOR

Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor. 74 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanan Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum, hiç yanımdan ayırmıyorum" dedi.

''YENİ DOĞMUŞ BEBEK GİBİ HİSSEDİYORUM'' Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci İHA'ya anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyleyerek, "Bütün Türkiye inansın ki ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Gaziantep'ten İstanbul'a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye'ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye" ifadelerini kullandı.

Kimliği olmadan önce kimsesizler mezarlığına gömülmekten çok korktuğunu söyleyen Elif Bayu, "Ben artık ismen de cismen de varım. Ölsem bile artık kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim. Benim de artık bir ismim var. Ölürsem benim de ismimin olduğu bir mezar taşım olacak. Mezarıma ‘Elif Bayu’ diye yazacaklar. Ben kimliğimin çıkacağına hiç inanmıyordum. Önce Allah'ın sonra da sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" dedi.

''EVDE OTURURKEN BİLE ASIYORUM'' Kimliğine kavuştuğunda eşine kavuşmuş gibi hissettiğini aktaran Elif Bayu, "Bir insanın var olması için kendisi ve kimliği gerekir. Ben kendim vardım ama kimliğim yoktu, esasında ben de yoktum. Ben artık iki kişiyim, kimliğim ve ben. Kimliğim yokken ben bir ölüydüm. Geziyordum, nefes alıp veriyordum ama yaşayan bir ölüydüm. Adım yoktu, sanım yoktu, hiçbir şeyim yoktu ama artık kimliğimle beraber ben de varım. Kimliğim her zaman yanımda ve benim. Kimliğimi hiç yanımdan ayırmıyorum. Ya cebimde taşıyorum ya da boynuma asıyorum. Evde otururken bile boynuma asıyorum. Örgü örerken bile boynumda duruyor” ifadelerine yer verdi.