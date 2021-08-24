Üç yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip fotoğraflarını çekmiş!

İddiaya göre Erzurum’da yaşayan Ferhat K. (30), 6 yıl önce Tuba A.(26) ile evlendi. Evlilik sonrası Tekirdağ’da yaşamaya başlayan çiftin Toprak Nuri K. (5) ve Yaprak Cemre K.(3) isminde 2 çocukları oldu. Evliliklerinde anlaşmazlık başlayan çift baba Ferhat K.’nın eşi Tuba A.’nın telefonunda küçük kızları Yaprak’ın alkol şişesi ile çekilen fotoğrafı sonrası son buldu. Boşanma kararı alan çiftin 2 çocuğundan büyük olan Toprak Nuri K.’nın velayeti baba Ferhat K.’ya küçük olan Yaprak Cemre K.’nın ise anne Tuba A.’ya verildi.

Bunun üzerine Ferhat K. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında eski eşi Tuba A. hakkında şikayette bulundu. Eski eşinin evli oldukları zamanda çocuğuna alkol içirdiği ve fotoğrafını çektiğini delileriyle sunarak küçük kızında velayetinin kendisine verilmesini istedi. Anne Tuba A. ise savcılığa verdiği ifadesinde küçük kızını dedesiyle ve ananesiyle pikniğe yolladığını o sırada espri amaçlı sadece fotoğraf çektiklerini söyledi.

OĞLUNU GÖRMEK İSTEMEDİ

Soruşturma devam ettiği sürede Erzurum’a taşınan baba Ferhat K. iddiaya göre velayetinin kendinde olduğu oğlunu görüş günlerinde Tekirdağ’a götürse de anne Tuba A. oğlunu görmek istemedi.