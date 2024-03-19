Ünlü Astrolog Nuray Sayarı açıkladı: Bunu yapın cüzdanınız para ile dolsun! O tarihten sonra yeni bir dönem başlıyor

Açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’da yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu yılın çok önemli bir yıl olduğunu belirten Nuray Sayarı taşların yerinden oynayacağını söyledi. Sayarı'ya göre 20 Mart tarihinden itibaren iyi insanların kazanacağı, kötü insanların ise kaybedeceği bir dönem başlıyor. Nuray Sayarı'dan cüzdanları parayla dolduracak ritüel yapımı ve astrolojiye dair çok önemli açıklamalar haberimizde.
Astrolog Nuray Sayarı, "Müjdelerle geldim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Zaten önümüzdeki hafta yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız tutulma olmadan 3 ay önce, olduktan 3 ay sonra etkilerine geçiş yaptık. Haftaya öyle bir başladık ki ayın yengeç burcundaki seyriyle giriş yaptık özellikle ayın yengeç burcundaki seyriyle giriş yapmamız evimiz, ailemiz, yuvamız milli değerlerimiz, iç meselelerimiz ve güven ihtiyacımız ile haftaya giriş yaptık. Türkiye'nin yükselen burcuna denk geldiği için ayın yengeç burcundaki seyri dolayısıyla ülkemizi ilgilendirecek konuların mevzuların hafta boyunca ön planda olacağı bir hafta yaşayacağız bu hafta özellikle. Halkı ilgilendiren önemli meselelerin devrede olacağı bir hafta yaşayacağız." dedi.
Yeni bir dönemi müjdeleyen Sayarı, "19 Mart haftası Merkür'ün Kuzey ay düğümü ile olumlu üçgen açısı ile kavuşum yapması ticari faaliyetleri hızlı bir şekilde ön plana aktarabilir önemli haberler devreye girebilir bu haberlerden hızlı hareketli konular söz konusu olur. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapacak Güneş'in Koç burcuna geçiş yaptığı gibi şimdi yeni bir yıl başlıyor. Normalde biz 1 Ocak'ta yeni bir yıla giriyoruz değil mi? Aslında astrolojik olarak güneşin 0 derece Koç burcuna geçiş yaptığı zaman yeni bir dönem başlıyor. Ekinoks zamanı dediğimiz zaman ekinoks yani bahar zamanı. 20 Mart 2024'den 20 Mart 2025'te kadar astrolojik anlamda yeni yıla giriyoruz. Yeni bir kader döngüsü başlıyor. Bütün bir dünya için bir defter sayfası kapanıyor yeni bir defter sayfası açılıyor. Öyle bir döneme giriyoruz ki 20 Mart'ta taşlar yerinden oynayacak. Aynı zamanda Plüto zaten şu an bak 18 yıllık turunu oğlak burcunda tamamladı, kova burcuna geçiş yaptı, retroya girecek tekrar oğlağa geri dönecek. 24 Kasım'da tam anlamıyla kova burcuna geçiş yapacak." ifadelerine yer verdi.
Sayarı, "Bu yıl zaten çok önemli bir yıl. Şimdi öyle tutulmalar var ki yılın ilk tutulması 25 Mart'ta ay tutulması Terazi burcunda. 8 Nisan'da yılın ilk güneş tutulması Koç burcunda. Yılın son güneş tutulması 2 Ekim'de Terazi burcunda. Yılın son ay tutulması 18 Eylül'de Balık burcunda. 24 Kasım'da da artık oğlaktan Plüto ayrılıyor tamamen kovaya geçiyor. İyi olarak yaşayan insanlar iyi kalacak. Hani diyoruz ya kötülere hiçbir şey olmuyor. Hiç öyle değil işte kötü dediğimiz insanlar yok oluyor, yemin olsun yok oluyor. Yani bir insan kendini nasıl yok edebilir. Hani bir defter sayfası kapanıyor yeni bir sayfa açılıyor ya 20 Mart'ta yani 20 Mart sonrasında oturup arkamıza yaslanıp öyle şeyler seyredeceğiz ki bu hayatta samimiyetle söylüyorum. Sıfır derece Koç burcuna güneşin geçtiği zaman yeni bir dönem müjdelenecek bize, insanoğluna müjdelenecek. Ve bizler için önemli bir zaman olacak 20 Mart'ta Güneş 0 derece Koç burcuna sabah saat 6'yı 6 geçe geçiş yaptığı zaman Balık burcunda o anda gökyüzünde balık burcu yükseliyor olacak.
Bununla ilgili çıkarmış olduğum haritada özellikle Türkiye'nin haritasında maddi konularla alakalı Eylül ayına kadar ekonomik anlamda belli zorlanmalar belli belirsizlikler gündemimiz söz konusu Olabilir. Ama ben şuna çok eminim ki zorlandığımız konuları aşacağız ve 21 Mart'ta Güneş'in Plutoyla çok önemli bir kombinasyonu var. Güçlü insanlar, devlet yöneticileri, patronlar otorite figürleri ile ilgili güzel haberler alacağız. Hayatımızı dönüştürecek değiştireceğiz muazzam haberlerin de etkisiyle gözümüz aydınlanacak. İnanıyorum 23 Mart itibariyle Mars balık burcuna geçecek. Su elementinde bulunacak olan Mars'ın mücadele veren suyla alakalı yani denizler sularla alakalı biraz tedbirli temkinli ve dikkatli olmaya özen gösterelim. Yani sudan gelebilecek felaketlere karşı temkinli tedbirli ve dikkatli olmaya özen gösterelim." dedi.
20 Mart'tan sonra değişim günlerinin geldiğini söyleyen Sayarı, "Ben çok umut doluyum niye çok umutluyum iyi insanların kazanacağı bir dönem başlıyor 20 Mart itibariyle. Niyetin iyiyse, hiç kimsenin arkasından iş çevirmiyorsan, art bir niyete sahip değilsen, dedikodu yapmıyorsan, kimsenin kuyusunu kazmıyoran 20 Mart ve sonrasında yolun açık. Mutlusun huzurlusun ama hala 20 Mart'a kadar fitne fesat kötülük hainlik peşindeysen Allah yar ve yardımcın olmayacak kendi kuyunda boğulmana sebep olacak. İnsanlara birileri kötülük yapmasına bile gerek kalmayacak onlar kendi kuyularında kendilerini boğacak." diye belirtti.