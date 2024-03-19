Ünlü Astrolog Nuray Sayarı açıkladı: Bunu yapın cüzdanınız para ile dolsun! O tarihten sonra yeni bir dönem başlıyor

"BU YIL ÇOK ÖNEMLİ BİR YIL"

Sayarı, "Bu yıl zaten çok önemli bir yıl. Şimdi öyle tutulmalar var ki yılın ilk tutulması 25 Mart'ta ay tutulması Terazi burcunda. 8 Nisan'da yılın ilk güneş tutulması Koç burcunda. Yılın son güneş tutulması 2 Ekim'de Terazi burcunda. Yılın son ay tutulması 18 Eylül'de Balık burcunda. 24 Kasım'da da artık oğlaktan Plüto ayrılıyor tamamen kovaya geçiyor. İyi olarak yaşayan insanlar iyi kalacak. Hani diyoruz ya kötülere hiçbir şey olmuyor. Hiç öyle değil işte kötü dediğimiz insanlar yok oluyor, yemin olsun yok oluyor. Yani bir insan kendini nasıl yok edebilir. Hani bir defter sayfası kapanıyor yeni bir sayfa açılıyor ya 20 Mart'ta yani 20 Mart sonrasında oturup arkamıza yaslanıp öyle şeyler seyredeceğiz ki bu hayatta samimiyetle söylüyorum. Sıfır derece Koç burcuna güneşin geçtiği zaman yeni bir dönem müjdelenecek bize, insanoğluna müjdelenecek. Ve bizler için önemli bir zaman olacak 20 Mart'ta Güneş 0 derece Koç burcuna sabah saat 6'yı 6 geçe geçiş yaptığı zaman Balık burcunda o anda gökyüzünde balık burcu yükseliyor olacak.