Uzayda 'uzay biberlerinden' Tako yapıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ISS’te bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.

UZAYDA TAKO YAPTILAR

Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından Tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek.

Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.

ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan “Tako” yaptıklarını açıkladı.