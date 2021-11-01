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  4. Uzayda 'uzay biberlerinden' Tako yapıldı

Uzayda 'uzay biberlerinden' Tako yapıldı

01.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan 'Tako' yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere Dünya’ya gönderilecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ISS’te bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.

UZAYDA TAKO YAPTILAR

Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından Tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek.
Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.
ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan “Tako” yaptıklarını açıkladı.

"CUMA ZİYAFETİ!"

"CUMA ZİYAFETİ!"
McArthur açıklamasında “Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!” ifadelerini kullandı. (DHA)
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