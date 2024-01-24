Uzmanı kadınları uyardı! '40 yaşından önce yapılmalı' Çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için yeni yöntem: Yumurta dondurma

Yumurta dondurmanın kadınların doğurganlıklarını koruma adına önemli bir işlem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, şunları söyledi:

“Yumurta dondurma, kadınların doğurganlık potansiyellerini koruma ve gelecekteki üreme tercihlerini yönetme konusunda önemli bir araçtır. Ancak, bu konuda bilinçli ve bilgili kararlar almak için toplumun, sağlık sistemlerinin ve bireylerin bu konuda daha fazla destek ve bilinçlenmeye ihtiyaçları vardır. Yumurta dondurma işlemi öncelikle hormon tedavisi ile başlar ve bu süreç yaklaşık 10 gündür. Olgunlaşan yumurtalar sonrasında dondurulmak üzere özel bir işlemle anestezi altında 15-20 dakika içerisinde toplanır. Hasta aynı gün taburcu edilir.”