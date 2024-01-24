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    4. Uzmanı kadınları uyardı! '40 yaşından önce yapılmalı' Çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için yeni yöntem: Yumurta dondurma

    Uzmanı kadınları uyardı! '40 yaşından önce yapılmalı' Çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için yeni yöntem: Yumurta dondurma

    24.01.2024 16:10 | Son Güncelleme:
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    Sağlık sorunları, kariyer gibi nedenlerle çocuk doğurmayı erteleyen ve yumurtalarını donduran kadınların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, “Yumurta çözüldüğünde verimli olması için 40 yaşından önce dondurulması gerekir” dedi.

    Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, yumurtasını donduran kadınların sayısının son beş yılda yaklaşık üç kat arttığını söyledi. Yumurtanın çözündüğünde verimli olması ve gebelik başarısı için en geç 40 yaşına kadar dondurulmasının önemli olduğunu belirten Güngör, toplanan yumurtaların beş yıl süreyle saklanabileceğini, gerekirse bu sürenin de uzatılabileceğini ifade ettiBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN DETAYLAR

    Kariyer hedefleri, sağlık sorunları gibi birçok farklı nedenlerden dolayı ilerleyen yıllarda gebe kalmayı düşünen ve çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için son yıllarda yumurta dondurma bir çözüm oldu.

    Bu yöntemle kadınlar gelecekte çocuk sahibi olmalarını güvence altına alabiliyor.

    Yumurta dondurmanın kadınların doğurganlıklarını koruma adına önemli bir işlem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, şunları söyledi:

    “Yumurta dondurma, kadınların doğurganlık potansiyellerini koruma ve gelecekteki üreme tercihlerini yönetme konusunda önemli bir araçtır. Ancak, bu konuda bilinçli ve bilgili kararlar almak için toplumun, sağlık sistemlerinin ve bireylerin bu konuda daha fazla destek ve bilinçlenmeye ihtiyaçları vardır. Yumurta dondurma işlemi öncelikle hormon tedavisi ile başlar ve bu süreç yaklaşık 10 gündür. Olgunlaşan yumurtalar sonrasında dondurulmak üzere özel bir işlemle anestezi altında 15-20 dakika içerisinde toplanır. Hasta aynı gün taburcu edilir.”

    "KANSER TEDAVİSİ ÖNCESİ YAPILMALI"

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    Kanser tedavisi ya da yumurta rezervini olumsuz etkileyebilecek hastalıkların tedavisine başlanmadan yumurta dondurma işleminin yapılması gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, yumurtalar çözüldüğünde bir kısmının kullanılamaz halde olabileceğini vurguladı.

    Güngör “Özellikle dondurulan yumurta sayısı çok az ise bu risk daha yüksek olacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca fazla yumurta dondurulması olası riskleri ortadan kaldırması bakımından çok önemlidir. Toplanan yumurtalar 5 yıl süreyle saklanabilir. Gerekirse bu süre uzatılabilir” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    kadın yumurta dondurma
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