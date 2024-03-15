Uzmanından baklava uyarısı: Ramazanda tüketirken dikkat!

TATLI YERİNE MEYVE TÜKETEBİLİRSİNİZ

Tatlı ihtiyacımızı meyve ile de karşılayabileceğimize dikkat çeken Dyt. Aksoy, “Kendimizi yemek sonrası hep buzdolabının karşısında bulmamak ve tatlı ihtiyacımızı azaltmak adına yemek sonrası kuru dut, hurma, kuru kayısı gibi meyveler tüketilebilir. Eğer hala ihtiyacımız devam ederse, meyve ve sütle yapılacak soğumaya yakın bal ile tatlandırılacak tatlılar seçenekler arasında yer alır. Meyve yediğiniz günlerde tatlı ihtiyacınızın baskılandığını göreceksiniz. Ayrıca tüm sağlıklı ürünlerde de sınırsız tüketimin söz konusu olmadığı, iyi bir besini de tüketsek de miktar ayarlamasının çok değerli olduğu bilinmelidir” dedi.