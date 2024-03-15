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    4. Uzmanından baklava uyarısı: Ramazanda tüketirken dikkat!

    Uzmanından baklava uyarısı: Ramazanda tüketirken dikkat!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.03.2024 15:40
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    Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Serkan Aksoy, “İçeriğinde glukoz şurubu, mısır şurubu ve fruktoz şurubu içeren, kapalı şekilde satılan düşük maliyetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Ayrıca, obezite ve metabolik sendromdan korunmak için fazla kalori alımına neden olan baklava, kadayıf ve şerbetli tatlılar aşırı tüketilmemelidir” dedi.

    Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar ve sahurda beslenmeye dair uzman isimlerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Diyetisyen Serkan Aksoy, ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.


    ChefGPT

    KAN ŞEKERİ DÜŞÜNCE TATLI İHTİYACI ARTAR

    KAN ŞEKERİ DÜŞÜNCE TATLI İHTİYACI ARTAR

    Ramazan ayında tatlı ihtiyacının neden arttığına değinen Dyt. Aksoy, “Ramazanda tatlı ihtiyacı artar. Gün içerisinde uzun açlık nedeniyle plazma glukoz seviyesi (kan şekeri) düşer ve tatlı ihtiyacı artar. Aynı zamanda gün boyu yeterli düzeyde karbonhidrat alınmadığından beynin tek enerji kaynağı olan glukozdan mahrum kalması sonucunda en hızlı enerji kaynağı olarak bilinen tatlı isteği, normal zamana göre daha fazla oluşur” diye konuştu.

    SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLEBİLİR

    SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLEBİLİR

    Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için tatlı tüketiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Dyt. Aksoy, “Sağlıklı beslenmenin temelinde önden sindirilmiş olarak bilinen beyaz un, beyaz şeker ve basit karbonhidrat tüketmenin organizma açısından uzun zamanda komplikasyonlara neden olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Organizmamızda kan şekerinin düşmesi sonucu ortaya çıkan ve alışkanlık gereği şerbetli tatlılara yönelen ihtiyacımızın aslında meyve, bal, pekmez ve kuru meyvelerle yapılmış tatlılarla giderilmesi en doğru yoldur. Alışkanlık gereği tatlı atakları, yeme sıklığı ile doğru orantılı olduğundan tatlı tüketilecekse içeriğine dikkat edilmelidir. Özellikle protein ve yağ içeriği açısından kan şekerinin hızlı artmasını engellemek için tatlı, süt ile yapılanlardan tercih edilmelidir. Tatlıyı sert kabuklu meyvelerden ceviz, fındık, badem ve fıstık türleriyle birlikte tüketmenin daha doğru olacağını söyleyebilirim.”

    ŞERBETLİ TATLILARDAN UZAK DURULMALI

    ŞERBETLİ TATLILARDAN UZAK DURULMALI

    Hangi tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirten Dyt. Aksoy, “İçeriğinde glukoz şurubu, mısır şurubu ve fruktoz şurubu içeren tatlılardan uzak durulmalıdır. Genellikle kapalı olarak satılan düşük maliyetli tatlılardan kaçınmak bizleri karaciğer yağlanmasından, insülin direncinden ve diyabetten koruyacaktır. Fazla kalori alımına neden olan baklava, kadayıf ve şerbetli tatlıların tüketilmemesi de obezite ve metabolik sendromdan bizleri koruyacaktır” şeklinde konuştu.

    TATLI YERİNE MEYVE TÜKETEBİLİRSİNİZ

    TATLI YERİNE MEYVE TÜKETEBİLİRSİNİZ

    Tatlı ihtiyacımızı meyve ile de karşılayabileceğimize dikkat çeken Dyt. Aksoy, “Kendimizi yemek sonrası hep buzdolabının karşısında bulmamak ve tatlı ihtiyacımızı azaltmak adına yemek sonrası kuru dut, hurma, kuru kayısı gibi meyveler tüketilebilir. Eğer hala ihtiyacımız devam ederse, meyve ve sütle yapılacak soğumaya yakın bal ile tatlandırılacak tatlılar seçenekler arasında yer alır. Meyve yediğiniz günlerde tatlı ihtiyacınızın baskılandığını göreceksiniz. Ayrıca tüm sağlıklı ürünlerde de sınırsız tüketimin söz konusu olmadığı, iyi bir besini de tüketsek de miktar ayarlamasının çok değerli olduğu bilinmelidir” dedi.

    ÖRNEK SAĞLIKLI RAMAZAN TATLISI TARİFİ

    ÖRNEK SAĞLIKLI RAMAZAN TATLISI TARİFİ

    Tatlı: İncir uyutması

    Malzemeler: 2.5 su bardağı süt, 8 adet kuru incir, sıcak su.

    Yapılışı: “İncirler sıcak su içine konulup 1 saat kadar bekletilir. Yumuşayan incirler minik küpler halinde doğranıp bir kaba alınır. Süt tencereye alınıp ısıtılır. Yoğurt mayalama sıcaklığından 1 tık sıcak olunca altı kapatılır. Sıcak sütten kepçeyle alınıp, incirlerin üzerine konulup tahta kaşıkla iyice ezilir ya da blenderle biraz parçalı kalacak şekilde çekilip tencereye aktarılır. 1 tur karıştırıp kaselere pay edilir. Oda sıcaklığında da olacak şekilde üzerleri çay tabağı, peçete ya da streçle kapatıp temiz bez ile örtülür. 2 saat bekletilir yani uyutulur. Sonra üzerleri açılır, yani uyandırılır. Buzdolabına kaldırılır. 2-3 saat dinlendirilir, iyice soğuduktan sonra afiyetle yenir.”

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    Ramazan baklava isim
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