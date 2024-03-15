Uzmanından baklava uyarısı: Ramazanda tüketirken dikkat!

Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar ve sahurda beslenmeye dair uzman isimlerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Diyetisyen Serkan Aksoy, ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.
Ramazan ayında tatlı ihtiyacının neden arttığına değinen Dyt. Aksoy, “Ramazanda tatlı ihtiyacı artar. Gün içerisinde uzun açlık nedeniyle plazma glukoz seviyesi (kan şekeri) düşer ve tatlı ihtiyacı artar. Aynı zamanda gün boyu yeterli düzeyde karbonhidrat alınmadığından beynin tek enerji kaynağı olan glukozdan mahrum kalması sonucunda en hızlı enerji kaynağı olarak bilinen tatlı isteği, normal zamana göre daha fazla oluşur” diye konuştu.
Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için tatlı tüketiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Dyt. Aksoy, “Sağlıklı beslenmenin temelinde önden sindirilmiş olarak bilinen beyaz un, beyaz şeker ve basit karbonhidrat tüketmenin organizma açısından uzun zamanda komplikasyonlara neden olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Organizmamızda kan şekerinin düşmesi sonucu ortaya çıkan ve alışkanlık gereği şerbetli tatlılara yönelen ihtiyacımızın aslında meyve, bal, pekmez ve kuru meyvelerle yapılmış tatlılarla giderilmesi en doğru yoldur. Alışkanlık gereği tatlı atakları, yeme sıklığı ile doğru orantılı olduğundan tatlı tüketilecekse içeriğine dikkat edilmelidir. Özellikle protein ve yağ içeriği açısından kan şekerinin hızlı artmasını engellemek için tatlı, süt ile yapılanlardan tercih edilmelidir. Tatlıyı sert kabuklu meyvelerden ceviz, fındık, badem ve fıstık türleriyle birlikte tüketmenin daha doğru olacağını söyleyebilirim.”
Hangi tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirten Dyt. Aksoy, “İçeriğinde glukoz şurubu, mısır şurubu ve fruktoz şurubu içeren tatlılardan uzak durulmalıdır. Genellikle kapalı olarak satılan düşük maliyetli tatlılardan kaçınmak bizleri karaciğer yağlanmasından, insülin direncinden ve diyabetten koruyacaktır. Fazla kalori alımına neden olan baklava, kadayıf ve şerbetli tatlıların tüketilmemesi de obezite ve metabolik sendromdan bizleri koruyacaktır” şeklinde konuştu.
Tatlı ihtiyacımızı meyve ile de karşılayabileceğimize dikkat çeken Dyt. Aksoy, “Kendimizi yemek sonrası hep buzdolabının karşısında bulmamak ve tatlı ihtiyacımızı azaltmak adına yemek sonrası kuru dut, hurma, kuru kayısı gibi meyveler tüketilebilir. Eğer hala ihtiyacımız devam ederse, meyve ve sütle yapılacak soğumaya yakın bal ile tatlandırılacak tatlılar seçenekler arasında yer alır. Meyve yediğiniz günlerde tatlı ihtiyacınızın baskılandığını göreceksiniz. Ayrıca tüm sağlıklı ürünlerde de sınırsız tüketimin söz konusu olmadığı, iyi bir besini de tüketsek de miktar ayarlamasının çok değerli olduğu bilinmelidir” dedi.
Tatlı: İncir uyutması
Malzemeler: 2.5 su bardağı süt, 8 adet kuru incir, sıcak su.
Yapılışı: “İncirler sıcak su içine konulup 1 saat kadar bekletilir. Yumuşayan incirler minik küpler halinde doğranıp bir kaba alınır. Süt tencereye alınıp ısıtılır. Yoğurt mayalama sıcaklığından 1 tık sıcak olunca altı kapatılır. Sıcak sütten kepçeyle alınıp, incirlerin üzerine konulup tahta kaşıkla iyice ezilir ya da blenderle biraz parçalı kalacak şekilde çekilip tencereye aktarılır. 1 tur karıştırıp kaselere pay edilir. Oda sıcaklığında da olacak şekilde üzerleri çay tabağı, peçete ya da streçle kapatıp temiz bez ile örtülür. 2 saat bekletilir yani uyutulur. Sonra üzerleri açılır, yani uyandırılır. Buzdolabına kaldırılır. 2-3 saat dinlendirilir, iyice soğuduktan sonra afiyetle yenir.”