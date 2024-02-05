Uzmanından kritik uyarı: Tam mevsimi ama çok tüketmeyin! Sonuçları organ nakline kadar gidebiliyor

O yüzden kış çaylarındansa ya da bunlar içerisinde en güvenilir hangileri diyecek olursanız, yaygın kullanılan ıhlamur, kuşburnu gibi çaylar. Ama bunlar tabii ki Aflatoksin, Mikotoksin taramasından geçmiş olması, paketli çaylar olması ideali. En güvenilir olanlar bunlar. Ada çayı bile dürüst olmak gerekirse bu açıdan çok güvenilir değil. Çünkü ada çayı da özellikle östrojen içeriği yani hormon içeriği yoğun besinlerden bir tanesi erkek bireylerde çok yoğun ve sıkı tüketimini çok fazla önermiyoruz” dedi.





(İHA)