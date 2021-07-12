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Xiaomi Mi Note 11 ne zaman çıkacak? İşte teknik özellikleri...

12.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli elektronik şirketi Xiaomi'den yepyeni Xiaomi Mi Note 11kullanıcıları heyecanlandırdı. 2010 yılında Çin'in Pekin şehrinde kurulan Xiaomi firması, son zamanlarda piyasaya sürdüğü telefonların gerek teknik özellikleri gerek ise dış görüntüsü ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Peki Xiaomi Mi Note 11 ne zaman çıkacak? İşte teknik özellikleri...

Son zamanlarda kullanıcıların hizmetine sunduğu akıllı telefonlar ile popülerleşen Xiaomi firması, yeni telefonu Xiaomi Mi Note 11'in müjdesini verdi. Teknoloji meraklıları tarafından dört gözle görücüye çıkarılması beklenen yeni modelin ne zaman satışına başlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Xiaomi Mi Note 11 ne zaman çıkacak? İşte teknik özellikleri...

Xiaomi Mi Note 11 ne zaman görücüye çıkacak?

Son zamanlarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ile kullanıcıların beğenisini toplayan Xiaomi firmasının yeni modeli Mi Note 11 merak uyandırmaya devam ediyor.
Dünya devleri arasında yer alan alan Xiaomi, global hesaplarında Mi Note 11 modelinin tanıtımını yayınlandı.
Dış görüntüsü ile dikkat çeken serinin yeni modelinin teknik özellikleri merak konusu oldu.
Tanıtımı yapılan Xiaomi Mi Note 11'in teknik özellikleri şu şekilde: CC10‘u modelini geride bırakarak Mi CC11 olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor.
Öte yandan standart Mİ modelinde olduğu gibi 64 Megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera yer alırken, Pro serisinde ise telefoto kamera ve 5x periskop lens olacak.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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